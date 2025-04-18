Но пока дополнительного финансирования на реализацию этой цели не выделено. И, скорее всего, его и не будет.

В Украине до 80 тыс. студентов второго года обучения пройдут базовую общую военную подготовку в учреждениях высшего образования.

Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовый во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Он напомнил о запуске с 1 сентября этого года базовой общей военной подготовки в учреждениях высшего образования.

Министр отметил, что уже разработано и подано на утверждение Генштаба ВСУ 170 образовательных программ.

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"Мы прогнозируем сейчас 75-80 тыс. студентов. Это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно законодательству, могут присоединяться по желанию. Сейчас продолжаются консультации с Минобороны по содержанию и формату практической части, которая должна начаться в мае 2026 года", - подчеркнул Лисовый.

Министр образования и науки отметил, что сейчас дополнительного финансирования на эти цели не выделено. "Сегодня финансируем это из резерва Минобразования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году - это 130 млн грн", - отметил Лисовый.

Когда Лисовый начал речь о деньгах для своего министерства на внедрение басовой военной подготовки, то министр финансов Сергей Марченко, который также был в правительственной ложе парламента, отрицательно покачал головой, показывая, что не нужно ожидать дополнительного финансирования.

Базовая военная подготовка в вузах

В вузах Украины с 1 сентября 2025 года начнется базовая военная подготовка. Программа будет состоять из теоретической и практической частей.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник заявлял, что базовая военная подготовка является обязательной абсолютно для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, то они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях.

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