Правительство приняло ряд важных решений, касающихся внутренне перемещенных лиц и 6,6 миллиона жителей прифронтовых регионов. Об этом сообщила в Телеграмм премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, согласно решению Кабмина, государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам 70% первого взноса, а также 70% выплат по кредиту в первый год ипотеки по программе "еОселя".

"Дополнительно выделяем 40 тыс. грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки", - отметила глава правительства, не уточнив общую сумму средств, предусмотренную на эти цели.

Также чиновники приняли ряд других решений для прифронтовых регионов.

Так, Кабмин принял решение о выделении по 19 400 грн на дрова, уголь или торф, которые будут использоваться в качестве топлива, каждому домохозяйству, которое находится на прифронтовой территории.

"Также компенсируем 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно", - добавила Свириденко.

Аграрии, которые работают в зоне боевых действий, согласно другому решению правительства, могут рассчитывать на субсидию 1000 грн на каждый гектар.

"Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/гектар с компенсацией до 80% расходов", - отметила Свириденко, не уточнив, касается ли это решение только тех, кто только начал работать на земле в прифронтовых регионах.

Кроме того, как отметила премьер, критически важные предприятия в прифронтовых регионах смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Поддержка для ВПЛ

Как сообщал УНИАН, в Украине с 29 января заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья.

Предполагается, что размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода семьи, количества членов и стоимости жилья в регионе. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продлить ее на такой же период.

В начале июля 2025 года чиновники объявили о старте экспериментального проекта создания фонда муниципального арендного жилья. Предполагается, что некоторые категории лиц, среди которых внутренне перемещенные лица смогут арендовать квартиру.

