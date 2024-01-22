Высокий представитель ЕС надеется, что в Евросоюзе согласуют решение о дополнительных 5 млрд евро на закупку оружия для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель планирует в феврале посетить с визитом Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Боррель уточнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня рассказал о ситуации на поле боя во время видеовключения.

"Россия практически не добилась никакого прогресса на поле боя, понеся много потерь. И Путин перед его планом переизбрания в марте - вы можете догадываться о результате этих выборов - продолжает атаковать дронами и ракетами, но Украина тоже достигает важных военных успехов, в частности в Черном море", - сказал Боррель.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов ЕС соглашаются, что сейчас не наступил момент для ослабления европейской поддержки Украины.

"Зато это момент, чтобы делать больше и быстрее - с финансовыми ресурсами, военной техникой и путем подготовки украинских солдат, и также по всему, в чем Украина нуждается для обороны", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в ЕС продолжат работать для оказания помощи в сфере безопасности.

"Я отправлюсь в Украину в первую или вторую неделю февраля. Надеюсь, что мы достигнем согласия относительно пополнения на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира для того, чтобы создать Фонд поддержки Украины", - сказал дипломат.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба откровенно обратился к главам МИД Евросоюза. По его словам, ЕС должен увеличить поставки Киеву оружия и утвердить долгосрочную программу поддержки.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала жесткое заявление перед началом заседания Совета глав МИД стран Евросоюза. По ее словам, главной задачей ЕС является "несмотря на все турбулентности в мире не прекращать нашу поддержку Украины".

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