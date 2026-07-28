Украина разнесла крупный комбинат хранения топлива в Удмуртии

Объект находится на расстоянии более 1,3 тыс. км от границы Украины.

В российской Удмуртии подвергся атаке комбинат "Приоритет", который выполняет функцию долгосрочного хранилища запасов топлива и нефтепродуктов.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Telegram, 27 июля и в ночь на 28 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

"27 июля нанесен удар по Федеральному государственному казенному учреждению (ФГКУ) комбинату "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ", – говорится в сообщении.

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В частности, зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия.

Как пояснили в Генштабе, комбинат "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва РФ (Росрезерв) и является стратегическим объектом закрытого типа под военизированной охраной. "Выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения – предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд", – говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что этот объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы.

Другие поражения

Кроме того, украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств и складу горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички (временно оккупированная территория АР Крым).

Также был поражен склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, 27 июля в российском городе Сарапул в Удмуртской Республике прогремели взрывы. Местные жители заявляли о самой массивной атаке дронов.

В ту же ночь дроны атаковали портовую инфраструктуру в городе Ростов-на-Дону. Под удар попала территория четвертого грузового района порта АО "Ростовский порт". После этого на объекте начался пожар.

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