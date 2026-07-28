Туристов призвали не ехать в некоторые части Франции и Испании из-за смертоносных лесных пожаров

Лесные пожары уже вынудили эвакуировать более 300 тысяч человек во Франции и Испании.

В середине июля 2026 года, на фоне экстремальной жары, южные страны Европы охватили разрушительные лесные пожары, которые не утихают до сих пор.

Особенно пострадали некоторые регионы Франции и Испании, от посещения которых туристам на данный момент рекомендуется отказаться, пишет The Independent.

В частности, в Испании путешественникам советуют избегать поездок через пострадавшие районы Мадрида и Авилы, а во Франции особенно сложная ситуация наблюдается в некоторых районах Жиронды, включая окрестности Саумоса, Ле-Поржа и Леж-Кап-Ферре, и некоторые районы Ланда, включая Бискарросс и окрестности.

Видео дня

Отмечается, что лесные пожары уже вынудили эвакуировать более 300 тысяч человек в обеих странах, включая некоторые жилые районе, туристические объекты размещения и кемпинги. При этом французские власти рассматривают возможность полной эвакуации города Бордо.

Также местные власти предупредили, что доступ к пострадавшим районам может быть ограничен, а дороги могут быть закрыты в кратчайшие сроки.

"Пожары, охватившие нашу страну, достигли беспрецедентного уровня", – заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

К борьбе с кризисом также привлечена французская армия, а ЕС направил самолеты и вертолеты.

В свою очередь региональный президент Мадрида Исабель Диас Аюсо заявила, что это "самый страшный пожар в истории региона", и что ситуация усугубилась сочетанием высоких температур, ветра и слияния очагов возгорания.

В связи с этим местным жителям и туристам настоятельно рекомендуется:

всегда следовать инструкциям местных властей и служб экстренной помощи;

избегать поездок в пострадавшие районы или через них;

проверять обновления от служб экстренной помощи и онлайн-карты лесных пожаров;

сохранить номера экстренных служб на случай, если понадобится помощь.

Тем, кто планирует путешествовать через Испанию из Франции или в Испанию из Гибралтара, рекомендуется проверять местные рекомендации для путешественников перед началом поездки.

Адская жара в Европе летом 2026

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с мая 2026 года на европейский континент обрушилось сразу несколько волн экстремальной жары. Например, только за одну неделю в конце июля в отдельных странах Европы были зафиксированы тысячи смертей из-за жары.

В Украине также в отельные периоды ощущалась европейская жара, хотя и не в таких критических масштабах. Новая волна жары их Европы ожидается в нашей стране уже в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.