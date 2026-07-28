В России заканчивается солярка для локомотивов: под угрозой 80% всех грузов в стране

Масштабный топливный кризис докотился до российской железной дороги.

Топливный кризис, вызванный ударами ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, распространился и на промышленный железнодорожный транспорт Российской Федерации. Об этом сообщает The Moscow Times.

Операторы подъездных путей (путей не общего пользования), обеспечивающие вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на магистральную сеть РЖД, столкнулись с резким подорожанием дизельного топлива и перебоями в оптовых поставках. Они были вынуждены перейти на более дорогие мелкооптовые закупки.

Ассоциация "Промжелдортранс" уже обратилась в Министерство энергетики РФ с просьбой обеспечить предприятия промышленного железнодорожного транспорта приоритетными поставками дизельного топлива, предупредив, что для отрасли это вопрос выживания.

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По путям не общего пользования проходит более 80% всех грузов в России. Речь идет, в частности, об угле, металле, продукции военной и химической промышленности. За первое полугодие 2026 года нагрузка на сети РЖД составила почти 549 млн тонн, причем каждому грузовому поезду предшествует маневровая работа на подъездных путях.

В отличие от магистральной сети, где широко используется электротяга, промышленный железнодорожный транспорт критически зависит от тепловозов и дизель-генераторов. Для операторов подъездных путей заменить дизельное топливо технически невозможно. Оно необходимо не только тепловозам, но и вспомогательной технике, обслуживающей инфраструктуру.

Топливный кризис в России

Сегодня российские предприятия сталкиваются с задержками поставок топлива и проблемами при закупках на бирже. В ряде регионов стоимость дизельного топлива достигала 150–180 рублей (1,91–2,30 доллара) за литр – более чем вдвое выше уровня начала года.

Рост с 60 рублей (0,76–0,77 доллара) произошел всего за одну неделю. Для предприятий, работающих по долгосрочным контрактам и регулируемым тарифам, такой скачок цен стал критическим.

По информации Reuters, от украинских ударов особенно страдает производство бензина. На второй неделе июля оно сократилось до 75–80 тыс. тонн в сутки при летнем пике спроса на уровне 115–120 тыс. тонн.

В июне-июле полные или частичные ограничения на продажу топлива вводились в 80 регионах, включая территории РФ и временно оккупированные украинские территории.

Украина наносит удары по российским НПЗ – последние новости

10 июля стало известно, что производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса, после ударов украинских дронов по крупным НПЗ.

Согласно недавнему исследованию Оксфордского института энергетических исследований (OIES), Россия уже потеряла около 20% своих нефтеперерабатывающих мощностей. По оценкам специалистов, сочетание большего количества ударов и все более точного поражения нефтеперерабатывающих объектов усиливает давление как на внутренний топливный рынок РФ, так и на ее экспорт нефтепродуктов. Свою роль играет более широкий географический охват ударов.

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