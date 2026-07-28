Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл в Вашингтон. Там у него состоятся встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, а также со всеми сенаторами США в Капитолии. Как сообщают американские СМИ, одной из ключевых тем встречи может стать законопроект о новых санкциях против Российской Федерации, автором которого является сенатор Линдси Грэм (прощание с ним также состоится сегодня).

Основные положения законопроекта, который после смерти Грэма продолжают продвигать его соавторы, в частности демократ Ричард Блюменталь, следующие:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого теневого флота России;

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей (в первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%);

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

Я уверен на 90%, что закон будет принят. Но и его успешная реализация – это большой вопрос с, в основном, неутешительными выводами для нас.

Дело в том, что этот закон, если отбросить мелочи, направлен, де-факто, на три вещи: ограничить нефтяную торговлю Российской Федерации с Китаем и Индией; нанести удар по возможностям России экспортировать сжиженный газ с Ямала (среди участников проекта – Тимченко (ближайшие соратники российского диктатора Владимира Путина), французы и две китайские компании); и нанести удар по российской банковской системе.

Видео дня

В течение 2025 года мы наблюдали масштабное торговое противостояние между КНР и США, в результате которого Дональд Трамп был вынужден отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И президенту Соединенных Штатов пришлось с достоинством капитулировать. За год ситуация не изменилась.

Что касается Ямала, этот закон, возможно, частично сработает. Но только частично. Что касается банков, то, кроме удорожания определенных процессов, ни о каких весомых ударах речи не идет. Это нужно было делать в 2022 году.

В сухом остатке у нас будет несколько вещей:

красивая картинка;

слабый козырь в переговорах Дональда Трампа с Си Цзиньпином, которые должны состояться через полтора месяца;

некоторое удорожание логистических и банковских расходов для россиян.

Поэтому, к сожалению, этот закон не является панацеей. Так что не стоит возлагать на него слишком большие надежды.

Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра "Деловая столица"