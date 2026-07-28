Американец месяц дрейфовал в Тихом океане без связи: как он выжил и что ел

Через две недели после начала плавания его парусная лодка получила серьезные повреждения, а мобильный разрядился.

Американский моряк отправился в одиночное плавание, и после поломки парусной лодки больше месяца дрейфовал в Тихом океане без мачты, топлива и связи. Однако он чудесным образом выжил и был найден у берегов Гавайев, пишет mediafax.ro. Как ему удалось преодолеть все трудности – читайте далее.

39-летний Кай Сато отправился в одиночное путешествие на Гавайи с острова Каталина, Калифорния, 7 июня. Однако примерно через две недели после начала плавания его парусная лодка получила серьезные повреждения: сломалась мачта, закончилось топливо, и разрядился его мобильный телефон.

Он оказался за пределами оживленных судоходных путей, и океанские течения уносили его все дальше от запланированного маршрута, без возможности позвать на помощь.

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"Я плакал целую неделю", – позже рассказывал он в интервью СМИ, признавшись, что в какой-то момент потерял надежду на спасение.

После нескольких дней отчаяния Сато решил попытаться спасти свою лодку самостоятельно.

Используя ПВХ-трубы и весла от каяка, он провел импровизированный ремонт, который позволил ему частично управлять парусной лодкой и попытаться вернуться на торговый путь между Калифорнией и Гавайями.

Всё это время ему приходилось тщательно экономить еду. Мужчина ел оставшуюся на борту овсянку, а также рыбу и кальмаров, которые случайно попадали в лодку.

Чтобы утолить жажду, он собирал конденсат, образовавшийся от морской воды, в ведро. "Я просто лизал эту воду, чтобы выжить", – сказал он.

Спасение после более чем месяца дрейфа

После почти месяца попыток вернуться на морские пути его заметил экипаж торгового судна, направлявшегося на Гавайи.

Спасательная операция не обошлась без трудностей. Морякам потребовалось две попытки, чтобы спустить веревочную лестницу на поврежденную парусную лодку, и в конце концов им удалось поднять его на борт. Сразу после спасения мужчине дали воду, фрукты и чистую одежду. "Я был в восторге. Я плакал от счастья. Мне дали фрукты и воду, это было невероятно", – сказал он.

Этот опыт не заставил мужчину отказаться от своей страсти к парусному спорту. По его словам, он намерен продолжить свои планы и отправиться на Филиппины, но на этот раз на борту более крупного судна, лучше подготовленного к океанским переходам.

УНИАН уже рассказывал о случаях чудесного спасения. Так, в 2025 году в Австралии нашли живым 23-летнего туриста, который две недели скитался по горам.

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