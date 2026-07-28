Некоторые поверхности нельзя чистить содой.

Опытные хозяйки и хозяева знают, как использовать соду для уборки и активно пользуются этим средством. Многим известно, что она помогает отмыть посуду от засохших остатков еды, но есть еще множество ситуаций, в которых ее советуют применять.

Также можно использовать разрыхлитель – это смесь, в которую входят сода, сухая кислота и кукурузный крахмал. УНИАН писал, как сделать разрыхлитель, а издание Southern Living собрало целый ряд бытовых ситуаций, в которых сода и это средство станут отличными помощниками.

Как можно использовать соду в быту

Если на кухне есть грязная посуда из нержавеющей стали или другие кухонные принадлежности из этого материала, их можно отчистить домашним средством – смешать соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста, а потом ею все отмыть. Таким образом использовать порошок посоветовал шеф-повар представительства Испании при ООН Исаак Берналь Карбахо.

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По его словам, такая паста подойдет для чистки, если на кухонных принадлежностях немного жира. Если же они очень жирные – лучше взять специальное средство для мытья посуды.

Лицензированный агент по недвижимости, владелица американской компании Resort Real Estate Inc. (специализируется на горных объектах) Наталья Бассова, посоветовала еще два способа применения соды.

Вот как использовать соду для уборки советует эксперт:

Насыпать порошок возле дверных проемов полосками. Он отпугнет некоторых насекомых и вредителей.

Если есть влажная одежда или обувь, можно посыпать содой места, возле которых находятся эти вещи (например, в нижней части шкафа), а потом, когда все просохнет, собрать порошок пылесосом. Это средство впитывает неприятные запахи.

Есть еще необычные способы применения соды.

Можно ли мыть полы с содой и как еще используют порошок

Как оказывается, средство используют пчеловоды. Пчеловод Кара Браун рассказала, что летом в жару посыпает содой дно ульев, чтобы она впитывала избыток влаги. Благодаря этому в ульях не появляется плесень.

Также эксперт поделилась, что порошком отмывает ульи и их деревянные части от сильного запаха воска и прополиса. Браун сказала, что разводит пищевую соду в теплой воде и в смеси замачивает на ночь пчеловодческое оборудование. После такой чистки его можно снова использовать без риска, что химия как-то повлияет на пчел.

Совладелец и президент американской компании HomeHero Roofing Андре Казимерски сообщил, что средство может помочь избавиться от мха, который растет на крышах домов. По его словам, нужно выполнить такие действия:

Обильно посыпьте мох содой и оставьте на несколько дней. Эксперт утверждает, что из-за порошка образуется слишком щелочная среда, и мох в ней не выживает.

Мох засохнет, и его можно просто убрать с крыши.

УНИАН узнал, что сода – отличное средство для мытья напольных покрытий, однако не всех. Пастой, полученной после смешивания этого порошка с водой, можно отчистить от грязи наливные полы, плитку (кафель), линолеум и керамогранит. Однако такое средство нельзя использовать на паркете или ламинате. Порошок может поцарапать поверхности.

Теперь известно, можно ли мыть полы с содой. Если есть необходимость очистить большую площадь, которая не сильно загрязнена, можно сделать такой раствор:

Налейте 6 литров теплой воды.

Всыпьте 3 столовые ложки средства.

Все перемешайте так, чтобы порошок растворился.

После мытья содой, поверхность необходимо еще раз промыть, но обычной водой. Потом пол нужно протереть микрофиброй. После таких действий на поверхностях не будет разводов.

Southern Living отмечает, что иногда дома остается разрыхлитель, который не успели использовать для приготовления выпечки. Этот порошок также можно использовать в быту.

Химик-органик, доктор философии Эрик Вольфсон посоветовал использовать его для того, чтобы помыть труднодоступные места посуды, например, помутневшее дно вазы. Необходимо насыпать в емкость столовую ложку разрыхлителя и влить горячую воду. Таким образом активируется больше кислоты, образуются пузырьки, и грязь будет легко отходить.

Ученый добавил, что еще разрыхлителем можно отчищать алюминиевую посуду или потускневшие украшения (бижутерию).

Блогер, которая специализируется на практических кухонных лайфхаках, Кейт Фрибейрн отметила, что разрыхлитель менее абразивный, чем пищевая сода без добавок, и он помогает легко отмыть каменные столешницы от стойких загрязнений (например, от темных фруктовых сиропов) и при этом не поцарапать поверхность.

Ранее УНИАН писал, в чем разница между уксусом для уборки и обычным столовым. Журналисты выяснили, можно ли добавить в салат уксус для уборки.

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