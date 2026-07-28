Инженер подсчитал, сколько электроэнергии "потребляет" кондиционер за месяц.

С наступлением жары многих украинцев интересует, сколько в среднем стоит установка кондиционера в квартире. Однако после монтажа возникает следующий вопрос – как много электроэнергии потребляет прибор и сколько придется заплатить за его работу.

Инженер по эксплуатации и ремонту (системы вентиляции и кондиционирования) в компании "Мастергаз" Андрей Ященко рассказал эксклюзивно для УНИАН, от чего зависит потребление электроэнергии кондиционером и как экономнее им пользоваться.

Сколько стоит 1 час работы кондиционера и от чего зависит цена

Как пояснил инженер, потребление электроэнергии в первую очередь зависит от мощности кондиционера, размера помещения и интенсивности поступления тепла. Основной источник теплопоступления – солнечный свет и, в меньшей степени, люди, электроприборы, освещение. Также мощность работы кондиционера будет зависеть от времени суток, расположения окон относительно сторон света и т. д.

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Например, если утром солнце светит в комнату, то в помещение поступает больше тепла, и прибор будет работать на охлаждение с большей мощностью или чаще включаться (это зависит от типа кондиционера). Соответственно, устройство будет потреблять больше электроэнергии.

Существуют инверторные и неинверторные кондиционеры. Первые плавно регулируют свою мощность в соответствии с потребностями, а во вторых просто включается и выключается компрессор в зависимости от заданной температуры. Кондиционеры неинверторного типа уходят в прошлое, их перестают выпускать из-за энергетической неэффективности.

Сейчас в основном используются инверторные кондиционеры. Как правило, такие приборы имеют 2,5 киловатта холодильной мощности. У них потребляемая электрическая мощность в 3–3,5 раза меньше, чем холодильная, то есть около 900 ватт. Иногда люди путают – думают, что если у них кондиционер на 2,5 киловатта, то именно столько он и будет потреблять.

Для стандартной комнаты (от 12 до 25 квадратных метров со стандартным окном) потребление составляет примерно 700–1000 ватт (до 1 кВт·ч в час работы). Сейчас тариф для населения составляет 4,32 гривни за киловатт-час. Итак, час пользования прибором обойдется примерно в 4 гривни. Таким образом, можно подсчитать, во сколько обойдется включение кондиционера на весь день – это примерно 32 гривни, если устройство работает 8 часов.

Если мы рассматриваем режим обогрева, в переходный период (когда основное отопление ещё не включают) очень эффективно использовать кондиционер. Коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую в стандартном масляном электрическом радиаторе фактически равен 1:1 – на 1 киловатт затраченной электроэнергии вырабатывается 1 киловатт тепловой энергии. Поэтому, если использовать кондиционер для обогрева, мы получим от 2,5 до 3,5 киловатт тепла на 1 киловатт затраченной электрической энергии. Таким образом, такие приборы значительно эффективнее и экономичнее для отопления, чем стандартные радиаторы.

Сколько электроэнергии потребляет кондиционер в месяц

Если кондиционер работает, например, два часа в день, а стоимость часа работы составляет 4 гривни, то в месяц он будет потреблять электроэнергии примерно на 250 гривень.

Эксперт также рассказал, как рассчитать, сколько энергии потребляет кондиционер. Нужно знать номинальную потребляемую электрическую мощность прибора в киловаттах и умножить её на количество часов работы в месяц. Таким образом мы получаем количество потребляемых киловатт-часов электроэнергии. Затем эту цифру нужно умножить на тариф на электроэнергию и получим сумму в гривнах.

Как сделать так, чтобы кондиционер работал экономно

Кондиционер – устройство, режим работы которого во многом зависит от предпочтений конкретного человека: для кого-то +24 градуса в помещении – это уже холодно, а для кого-то +18 – ещё жарко. Потребление электроэнергии зависит от того, как человек пользуется прибором.

Главное, что советует инженер, – не занижать температуру. Нет необходимости выставлять минимальное значение на пульте, если вам достаточно +22…+24 градуса. Кондиционер, достигнув этой температуры, остановится, не будет переохлаждать помещение и не будет потреблять больше электроэнергии.

Что касается режимов, в кондиционерах их четыре:

Охлаждение.

Обогрев.

Осушение. Может использоваться летом, если после дождя очень высокая влажность. Прибор не будет переохлаждать помещение, но будет удалять лишнюю влагу.

Вентиляция (обеспечение циркуляции воздуха в комнате).

Но чаще всего используются два: летом – охлаждение, а зимой – обогрев. Эксперт объяснил, как снизить энергопотребление кондиционера. Для экономии не стоит устанавливать слишком низкую температуру на охлаждение и слишком высокую – на обогрев, так как прибор достигнет её и будет поддерживать. Если вы установите на пульте, например, минимальное значение 18 градусов, то кондиционер будет пытаться его поддерживать, переохлаждая помещение и потребляя больше электроэнергии.

Ученые рекомендуют, чтобы температура в помещении была ниже уличной не более чем на 7 градусов. Если разница больше, это может негативно влиять на организм человека, поскольку такой перепад вызывает стресс. Согласно исследованиям, в частности, это влияет на гормональный фон. Именно поэтому не устанавливать слишком низкую температуру важно не только для экономии, но и для здоровья.

Инженер советует выставлять комфортную температуру и дать устройству возможность её поддерживать, вместо того чтобы часто включать и выключать прибор, поскольку при включении потребляется дополнительная электроэнергия (это касается неинверторных кондиционеров).

Кроме того, тепло имеет свойство накапливаться в стенах. Поэтому сначала кондиционер включается на максимальную мощность, а затем снижает её, когда поступление тепла в помещение уменьшается. Поэтому если включить устройство на нормальную температуру и дать ему возможность её поддерживать, это будет и экономичнее, и комфортнее для самочувствия.

справка Андрей Ященко Инженер по организации эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондиционирования Учился в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского на Теплоэнергетическом факультете (специальность — теплоэнергетика). Уже 25 лет занимается системами вентиляции и кондиционирования. Работает инженером по организации эксплуатации и ремонта (системы вентиляции и кондиционирования) в компании «Мастергаз».

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