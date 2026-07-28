От курсов к экосистемам: почему будущее за комплексными образовательными сервисами

Рынок языкового образования в Украине с приходом технологий претерпевает значительную трансформацию. Ещё несколько лет назад выбор школы английского сводился к расписанию и цене за занятие. Сегодня же украинцы ищут нечто большее: сообщество, мотивацию, гибкие форматы и ощутимый прогресс. Просто набор уроков не удерживает внимание и не даёт стабильного результата – необходимо сопровождение, которое работает на мотивацию так же, как и на изучение языка. На примере сети EdTech-школ английского Green Forest Family рассмотрим, как образовательный бизнес отвечает на такой запрос современного рынка.

Почему недостаточно одних занятий?

Потребности в обучении меняются вместе с возрастом и жизненным этапом человека, поэтому универсального решения для всех не существует:

Ребёнку важна вовлечённость – ему сложно учиться ради абстрактного будущего успеха, зато гораздо легче ради игры или маленькой награды здесь и сейчас.

Взрослому не хватает не мотивации, а времени: необходима гибкость, а именно возможность выбрать темп и формат под свой график.

Бизнесу же важен не столько процесс, сколько результат: сотрудники, которые уверенно общаются на языке своей отрасли, и прозрачная отчётность для руководства.

Поэтому на рынке появляется запрос на решения, которые качественно сопровождают человека на разных этапах: от первого урока ещё в школьный период до профессионального общения.

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Кейс экосистемы от сети Green Forest Family

Примером такого подхода является сеть EdTech-школ Green Forest Family, которая объединяет три ключевых направления – для детей, взрослых и бизнеса – и в каждом закрывает именно тот запрос, который актуален для конкретной аудитории.

Для детей и подростков 6–18 лет работает школа английского Green Country, построенная на системе "flipped classroom", или "перевёрнутого класса", согласно которой материалы ученики изучают дома, а урок посвящают практике. Группы формируются по принципу "возраст + знания", чтобы ребёнку было комфортно среди сверстников со схожим уровнем. Вся информация и материалы сосредоточены в одном месте – личном кабинете My Green Country, который имеет отдельное пространство для ученика и пространство для родителей с отслеживанием посещаемости и организационной информацией.

Для дополнительной мотивации в школе действует внутренняя валюта – кантрики: их ученики зарабатывают за активность и тратят в фирменном магазине Yellow Shop на товары, сертификаты на эмоции или даже на благотворительность.

Для взрослых есть школа общего английского Green Forest – лидер группового обучения в Украине, где можно выбрать формат под собственный темп: спокойный Light, сбалансированный Standard или динамичный Intensive. Преподаватели проходят подготовку в собственном методическом центре школы Teaching Centre. Дополнительно, помимо основных занятий, у студентов школы есть возможность практиковать язык с носителями. Именно гибкость форматов и темпа здесь закрывает главный запрос взрослой аудитории – учиться без ущерба для работы и личного времени.

Для компаний есть отдельный проект YAPPI – специализированная школа корпоративного обучения английскому. Здесь сотрудников распределяют по группам в зависимости от уровня и графика, а программу адаптируют под специфику деятельности компании, добавляя профессиональную лексику. Также у студентов есть функция "Book a micro class", чтобы забронировать индивидуальную консультацию с преподавателем для проработки пропущенного урока или сложной темы. Для представителя бизнеса доступна аналитика в цифровой экосистеме yCloud: успеваемость и посещаемость сотрудников, количество занятий, финансовая отчётность – всё в одном месте. Это тот измеримый результат, которого бизнес ожидает от инвестиций в обучение команды.

Все три направления объединяет общая логика: не просто дать знания, а сопровождать человека удобными цифровыми инструментами на каждом этапе его пути – личным кабинетом, интерактивными учебниками, трекерами прогресса – это, собственно, и является новым, негласным стандартом.

Побеждают проекты, которые умеют подстраиваться под конкретного человека и поддерживать его – независимо от того, сколько ему лет и для чего ему нужен английский: для школы, карьеры или развития команды.