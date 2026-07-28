На Буковине во время обыска мужчина открыл огонь по полицейским и скрылся в лес

В регионе проводится спецоперация, людям не рекомендуется пытаться задержать злоумышленника самостоятельно.

Сегодня в Черновицкой области мужчина, в отношении которого ведется уголовное дело, во время обыска ранил двух полицейских из ружья и скрылся в лес. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным правоохранителей, 28 июля около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием.

"Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в сторону лесного массива. В результате инцидента двое полицейских получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Видео дня

Сообщается, что для установления местонахождения и задержания вооруженного мужчины на территории области развернута специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными. В случае получения любой информации о возможном местонахождении злоумышленника или его обнаружении немедленно сообщать на спецлинию "102". Самостоятельно предпринимать меры по задержанию вооруженного лица не следует.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и розыскные мероприятия.

Другие инциденты в Украине

Как писал УНИАН, 18 апреля в районе Демиевки в Киеве 58-летний Дмитрий Васильченков из автомата открыл огонь по людям на улице. Он шел и убивал случайных прохожих. В результате погибли 7 человек. После этого полиция установила хронологию стрельбы в Киеве.

До этого злоумышленник поджог квартиру – это произошло перед тем, как он вышел с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, поводом для стрельбы в Киеве, в результате которой погибли 6 человек и сам стрелок, стала бытовая ссора.

В то же время в Нацполиции сообщили, что на устройстве стрелка нашли видеозаписи, на которых видно, что он сам снимал себя во время стрельбы. Когда он ходил по подъезду, то называл себя генералом российской армии. По мнению правоохранителей, это свидетельствует об определенных психических отклонениях.

Вас также могут заинтересовать новости: