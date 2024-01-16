Украинцы никогда не простят Путину, его окружению и всем спонсорам убийств украинцев их терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент Российской Федерации Владимир Путин, его дети и внуки не будут отдыхать спокойно ни на этом свете, ни в другом.

"Прежде всего, украинский народ никогда не простит Путину, его окружению, и всем тем, кто спонсировал весь этот терроризм, кто отобрал жизни наших людей, наших детей, и время, время тех детишек, которые выжили, но которым пришлось повзрослеть из-за этой войны, и просто лишили их детства", - сообщил глава государства сказал во время выступления перед участниками Всемирного экономического форума.

По его словам, все причастные к террору украинского народа будут отвечать по закону.

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"Поэтому, говорить о каких-то прощениях, или время, как говорится: время играет в пользу Путину и что люди в Украине забудут... Нет. Отдыхать и на этом свете, и на другом - он спокойно не будет. Ни его дети, ни его внуки. Да, мы не террористы, и поэтому, это будут уголовные, судебные процессы, и обязательно будет ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что эта ответственность должна быть, потому что "после этого террора придут другие повторения, автократия и агрессия".

"Значит так можно, если нет никаких последствий... Поэтому никто никому ничего из убийц не простит", - убежден Зеленский.

В то же время, он сказал, что не это поддерживает моральный дух украинцев - не месть.

"Нельзя сравнивать месть и справедливость. Я сейчас говорю о справедливости, не о мести, а о справедливости, которая должна быть в приговорах", - сказал Зеленский.

По его словам, после вынесения этих приговоров российские убийцы должны провести в конкретных местах "многолетний отпуск".

Война в Украине - заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не простит России полномасштабную захватническую жестокую войну - это момент невозврата. Глава государства убежден, что Россия не сможет оккупировать всю Украину и российским захватчикам не удастся реализовать озвученные цели.

Зеленский отметил, что Украина на фронте не наступает широкими шагами, потому что не контролирует небо. В то же время, по его словам, россияне могут двигаться вперед только благодаря убийству тысяч жизней.

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