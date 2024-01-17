Народный депутат Петр Порошенко хочет отсудить 500 тыс. грн моральной компенсации у пограничников, не выпустивших его на встречу с Орбаном, передает ZAXID.NET.

"Порошенко подал в суд на 7-й пограничный Карпатский отряд Госпогранслужбы Украины. Политик требует 500 тыс. грн моральной компенсации за то, что его в прошлом году не выпустили за границу на встречу с пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", – отмечается в новости.

Журналистам стало известно, что отменил загранкомандировку Порошенко вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко. По приведенной информации, Петр Порошенко заранее знал об отмененной командировке.

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"На следующий день после инцидента Служба безопасности Украины сообщила, что нардепу отменили командировку из-за запланированной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ведомстве считают, что Россия хотела использовать эту встречу против Украины", – говорится в сообщении.

В частности, по словам политического эксперта Валентина Гладких, Порошенко должен был доложить Орбану, а через него москве и всем заинтересованным сторонам о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Опыт подписания капитулянтских минских соглашений у него уже есть – отметил тогда политический эксперт. Как сообщили в НАПК, за неделю до встречи с венгерским премьером, известным своими антиукраинскими заявлениями, Петр Порошенко получил от правительства Орбана 37 млн грн.