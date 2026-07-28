Огромные очереди и толпы: блогеры вызвали туристический коллапс в Доломитовых Альпах

Люди часами стоят в очереди, местные жители называют их "овцами".

В живописной части Доломитовых Альп в Италии начали образовываться многочасовые очереди после того, как туристические блогеры и инфлюенсеры сделали чрезвычайно популярными фотографии на фоне знаменитых Трех вершин Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo), пишет Daily Mail.

Власти региона признали, что туристическая инфраструктура уже работает на пределе возможностей. К объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО ежедневно прибывают толпы туристов, стремящихся сделать фото на фоне культового горного пейзажа.

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором сотни людей выстроились в длинную очередь в альпийской деревне Мизурина, расположенной примерно в часе ходьбы от Трех вершин Лаваредо.

Видео дня

Очередь тянулась по извилистым горным дорогам. Туристы ждали автобусы, которые каждые полчаса курсируют до ближайшего крупного города – Кортина-д'Ампеццо.

Как отмечается, еще недавно этот уголок Доломитов считался относительно спокойным местом для отдыха, однако теперь местные жители все чаще обвиняют в туристическом буме именно инфлюенсеров.

Под видео с очередями пользователи оставили множество критических комментариев.

"Подумать только: до появления социальных сетей об этих местах почти никто не знал", - написал один из пользователей.

"Это уже не туризм", - отметила одна женщина.

В ответ другой комментатор добавил:

"Это просто стадо, которое следует за инфлюенсерами".

Андреа Палонта также раскритиковал ситуацию:

"У вас одна из самых красивых стран мира, но все толпами едут лишь в несколько популярных мест, потому что это модно и можно снять ролик для соцсетей после того, как это сделал какой-то блогер".

Фабрицио Шиандра считает, что вся территория Доломитов сейчас находится под серьезным давлением.

"Деньги - это хорошо, но всему есть предел, особенно когда страдают окружающая среда, биоразнообразие и природный облик территории. Некоторые места в последние годы страдают особенно сильно, поэтому их необходимо защищать", - подчеркнул он.

Другие пользователи также выразили обеспокоенность.

"Мои бедные Доломиты", - написал Джованни Дузо.

"К счастью, я была там более 20 лет назад, когда ещё не было такого безумия", - добавила Дара Дриоли.

Почему образовались такие большие очереди

Как сообщает Corriere della Sera, причинами транспортного коллапса стали сразу несколько факторов: хорошая погода после трёхдневных дождей, ограниченное количество мест в шаттлах и длительная процедура покупки билетов.

Член местной администрации, ответственный за вопросы экологии и землепользования, Никола Бомбассеи назвал ситуацию "неприемлемой".

По его словам, в этом году регион уже установил рекорд по количеству туристов, хотя власти уже второй год подряд ограничивают доступ к популярной локации и активно призывают посетителей бронировать поездки онлайн, чтобы избежать чрезмерного скопления людей.

В то же время чиновники пообещали искать новые способы борьбы с перегрузкой туристической инфраструктуры.

Одним из вариантов решения проблемы ранее называли строительство канатной дороги. Однако критики считают, что это будет противоречить действующей системе квот, которая ограничивает количество транспортных средств, которые могут попасть на эту природоохранную территорию.

Директор компании Dolomiti Bus Габриэле Мариани сообщил, что из-за резкого роста туристического потока количество рейсов шаттлов уже увеличили.

"Мы постоянно следим за потоком посетителей и адаптируем работу транспорта в соответствии с потребностями", - отметил он.

Инфлюенсеры продолжают давать советы, как избежать толп

Несмотря на переполненность маршрута, блогеры продолжают публиковать советы, как сделать идеальные фотографии.

Один из тревел-блогеров в TikTok рекомендует ехать на автобусе в Кортина-д'Ампеццо за 10 евро, но обязательно приезжать как можно раньше.

"Будьте готовы стоять в очереди до 45 минут в часы пик. Если планируете ехать на автомобиле, заранее бронируйте место на парковке - без этого вас даже не пустят на платную дорогу к началу маршрута", - советует он.

По словам блогера, уже примерно через час после начала похода можно добраться до "идеальной смотровой площадки".

Другой инфлюенсер рекомендует проходить кольцевой маршрут по часовой стрелке, поскольку именно так открываются самые эффектные виды.

Еще один блогер предлагает встречать закат не у Трех вершин, а на перевале Пассо-Джау, где, по его словам, виды не менее впечатляющие, а людей примерно на 80% меньше.

Другой советует приезжать в Лаваредо ещё до рассвета.

"Мы были там в 6:30 утра, и, как видите, людей почти не было", - написал он.

Впрочем, один из пользователей иронично ответил: такие советы ведут к одному - приехать пораньше, чтобы избежать толпы, снять вирусное видео в TikTok и привлечь еще больше людей.

Платные даже парковка и смотровые площадки

Один из блогеров также пожаловался, что система пользования парковкой у "Трех вершин" стала гораздо жестче.

По его словам, разрешение стоимостью 40 евро действует всего 12 часов. Если автомобиль не покинет парковку вовремя, водителю придётся повторно оплачивать полный дневной тариф.

В другой части Доломитов, на горе Сечеда, ещё один инфлюенсер рассказал о появлении платного прохода к популярной смотровой площадке.

По его словам, владельцы частного участка вновь установили турникет, и теперь туристам нужно заплатить 5 евро, чтобы пройти к знаменитой скале с панорамным видом.

Другие новости туризма

Напомним, в ближайшие дни туристов в аэропортах Испании ждут серьезные проблемы. В частности, в аэропорту Пальмы (остров Майорка) до конца лета состоится сразу несколько забастовок персонала, организованных различными профсоюзами, что неизбежно скажется на пассажирах.

Первые забастовки пройдут среди работников технического обслуживания, наземного оборудования и инфраструктуры аэропорта и продлятся 24 часа. По данным западных СМИ, забастовки начались 27 июля и продлятся до 30 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: