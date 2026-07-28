Беспилотные катера меняют тактику войны и вытесняют большие корабли на море, - Forbes

Небольшие автономные суда теперь эффективно выполняют функции малых авианосцев и мобильных баз для подводных лодок.

Беспилотные надводные катера меняют представление о современной морской войне. Сейчас они уже вытеснили многие традиционные функции более крупных надводных кораблей.

Как пишет Forbes, боевые действия последних лет, в частности в Чёрном море, продемонстрировали эффективность небольших беспилотных катеров. Они могут наносить удары по дорогостоящим кораблям, вести разведку, патрулировать акваторию, сопровождать другие силы и даже выступать в качестве платформ для запуска беспилотников или ракет, вести радиоэлектронную борьбу, включая подавление, спуфинг и нарушение сигнала. В то же время их стоимость в разы ниже цены традиционных боевых кораблей, а их потеря не сопряжена с риском для экипажа.

"Ценность беспилотного надводного корабля заключается в том, что вы можете постоянно внедрять инновации так же быстро, как появляются технологии, а затем масштабировать так, как это было бы невозможно с более крупными флотами", – объясняет Джим Харви, главный технический директор компании MARTAC, производящей беспилотные надводные катера.

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В издании подчеркнули, что недавние военные учения, проведенные США и странами НАТО, продемонстрировали изменение морской среды ведения боевых действий, в которой более крупные корабли уже утратили актуальность. В частности, небольшие автономные суда, помимо того, что они дешевле в производстве, теперь эффективно функционируют в качестве малых авианосцев и мобильных баз для подводных лодок.

Эксперты отмечают, что в настоящее время вооруженные силы по всему миру используют беспилотные катера наряду с более крупными пилотируемыми надводными судами.

В то же время, по мнению аналитиков, в ближайшие годы флоты не откажутся от традиционных крупных кораблей. Однако формируется новая концепция ведения боевых действий на море, где беспилотные катера станут важным дополнением к классическим военно-морским силам, повышая их эффективность.

"Концепцию гибридного флота уже опережают темпы развития технологий, поскольку функции более крупных кораблей теперь можно передать беспилотникам с минимальным риском для человека, а охват наблюдения и огневая мощь на море значительно расширились", – говорится в материале.

Украинские морские дроны – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинская технология морских дронов получает вторую американскую площадку, и впервые это происходит при участии самого разработчика, компании UForce, которая будет сотрудничать с американской ReconCraft.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что компания планирует выпускать сотни, а впоследствии и тысячи морских дронов Magura ежегодно на производственных площадках в Орегоне и Южной Каролине.

Согласно пресс-релизу, Magura V7 имеет длину 7,6 м, несет более 770 кг полезной нагрузки, преодолевает 560 км и стоит менее $500 тыс. в зависимости от конфигурации.

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