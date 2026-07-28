Антициклон изменит погоду в Украине 29 июля: синоптик Диденко раскрыла детали

В Киеве 29 июля осадки маловероятны.

В среду, 29 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых областях пройдут дожди.

Как сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, завтра остатки холодного атмосферного фронта принесут кратковременные дожди и грозы в Харьковской, Полтавской, Сумской и на севере Луганской области.

"Большая часть территории Украины окажется в зоне сухой погоды. Как, собственно, и весь европейский континент – антициклон!" – отметила эксперт.

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По её словам, ожидается северо-западный ветер, умеренный, временами порывистый. Что касается температуры, то в течение дня в среду ожидается +22°...+25°, в южной части страны +24°...+28°, а в северных регионах будет прохладнее всего, +20°...+22°.

"В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха +22°...+23°", – сообщила Диденко.

Приближается жара – что известно

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань заявил, что в Украине ожидается жара, которая придет к нам из субтропиков.

По его словам, накануне выходных на погоду начнет влиять высотный антициклон, по периферии которого начнет поступать субтропический воздух.

Так, добавил Постригань, прогнозные численные модели указывают, что первая декада августа может стать самым жарким периодом этого лета в Украине.

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