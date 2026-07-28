Как очистить душевую лейку от накипи: простой способ восстановить напор воды

Частота очистки душевой лейки зависит от качества воды в вашем регионе.

Когда обычное давление воды в душевой лейке снижается до уровня едва заметной струи, это может мешать мыться, ополаскиваться или даже просто расслабляться. Такое снижение давления, скорее всего, связано с грязью и отложениями, которые со временем накопились в душевой лейке. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Как загрязненная душевая лейка влияет на напор воды

Когда душевую лейку чистят редко или вообще не чистят, минералы, содержащиеся в воде, постепенно накапливаются внутри нее. Эта причина часто недооценивается, но она может быть проблематичной в регионах с жесткой водой.

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"Со временем отложения ограничивают поток и забивают форсунки, и то, что кажется слабым напором воды, на самом деле является результатом того, что ваша водопроводная система пробивается сквозь слои затвердевших отложений", - объяснил Джордан Флеминг, эксперт по системам отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) и водоснабжения, а также владелец компании That HVAC Guy & Plumbing.

Как часто мыть душевую лейку?

Поддержание душевой лейки в чистоте очень важно как для её работоспособности, так и для гигиены. Если душевую лейку очень долго не чистить, это может привести к снижению давления воды во время принятия душа. Кроме того, вы можете подвергнуться воздействию бактерий, скопившихся внутри нее.

"Частота очистки душевой лейки зависит от качества воды в вашем регионе и от того, фильтруете ли вы воду, поступающую в дом. Если у вас жесткая вода, то есть с высоким содержанием кальция и магния, то я рекомендую чистить душевую лейку каждые 4-6 недель. В домах с мягкой или фильтрованной водой обычно достаточно чистить лейку раз в 2–3 месяца", - объяснил Флеминг.

Как чистить душевую лейку?

Существует несколько способов очистки этого предмета.

"Замочите душевую лейку в смеси белого уксуса и теплой воды в соотношении 50/50 на несколько часов, поместив её в миску или ведро. После замачивания аккуратно протрите форсунки мягкой щеткой (некоторые используют старую зубную щетку) и промойте душевую лейку горячей водой, чтобы удалить загрязнения. Возможно, придется повторить процедуру несколько раз, пока не восстановится полное давление воды", - отметил Флеминг.

Если вы не можете снять душевую лейку, наденьте на нее наполненный уксусом полиэтиленовый пакет. Это заменит замачивание в миске или ведре.

"Хотя рекомендуется использовать уксус, вы также можете приобрести более сильный раствор для удаления накипи в местном строительном магазине. Перед использованием этих более сильных растворов прочтите и соблюдайте инструкции производителя и меры безопасности. Как правило, душевую лейку следует замочить в растворе для удаления накипи, а затем тщательно промыть, чтобы удалить остатки раствора и грязь", - посоветовали в материале.

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