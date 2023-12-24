На этом фоне главный дипломат ЕС призвал мобилизовать всю силу для помощи Украине.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рекомендовал усилить поддержку Украины на фоне того, что президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну в ближайшем будущем.

Об этом Боррель сказал в интервью The Guardian. Он отметил, что в Украине на карту поставлено существование Евросоюза, поэтому нужно обратить внимание на опасность, которая угрожает европейской демократии.

"Путин решил продолжать войну до окончательной победы. Успех [России] зависит от привлечения на поле боя как можно большего количества людей...И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", – выразил мнение Боррель.

Он пояснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории войти в ЕС. Более того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.

"Мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – отметил дипломат.

Боррель добавил, что Путин просчитался относительно силы своей армии, и силы украинского сопротивления и реакции западных стран на его действия.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей – и особенно для нас", – сказал убеждение Боррель.

Война в Украине: прогнозы

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко акцентировал, что не знает каким окажется "завтра" для украинцев, если Украина не справится с задачей мобилизовать людей и "вдеть и обуть" свою армию для войны с оккупантами.

При этом глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о необходимости немедленно увеличивать производство боеприпасов и оружия для Украины.

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