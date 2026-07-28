Известный производитель батарей оказался на грани краха после решения Apple

По данным СМИ, Varta подала заявление о неплатежеспособности после потери Apple как своего ключевого клиента.

Компания-производитель батарей Varta подала заявление о неплатежеспособности на фоне углубления кризиса. Об этом сообщает Reuters.

"VARTA AG столкнулась со значительными вызовами в течение последних кварталов", – заявил генеральный директор компании Михаэль Остерманн.

Прибыльное подразделение по производству бытовых батареек Varta Consumer Batteries является отдельным юридическим лицом и не подпадает под процедуру банкротства. В то же время вместе с материнской компанией были поданы отдельные заявления в отношении трех операционных дочерних предприятий – Varta Microbattery, Varta Micro Production и Varta Storage.

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Немецкий производитель аккумуляторов объяснил, что к этому шагу его подтолкнул ожидаемый с 2027 года структурный разрыв в финансировании, а не текущая неспособность выполнять платежи. Varta заявила, что на данный момент не видит непосредственной угрозы невыполнения своих платежных обязательств. Компания продолжает производство, а заработная плата сотрудникам будет выплачиваться в обычном режиме.

В компании отметили, что на ее деятельность негативно повлияли ухудшение рыночной ситуации, снижение спроса, неблагоприятные колебания валютных курсов, а также "решение ключевого клиента прекратить сотрудничество". По данным Reuters, этим клиентом является Apple, которая решила закупать аккумуляторы CoinPower для своих наушников AirPods в Китае.

Акционеры Varta, среди которых производитель спортивных автомобилей Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер, отказались предоставить компании дополнительное финансирование.

Банкротства европейских компаний – последние новости

Недавно нидерландский стартап Maeve Aerospace, разрабатывавший гибридно-электрический региональный самолет, был официально объявлен банкротом. Причины финансового краха компании не раскрываются.

Ранее профильные деловые СМИ сообщали, что компании не удалось привлечь 20 млн евро в ходе очередного раунда финансирования, что и могло стать ключевой причиной её банкротства. По мнению отраслевых экспертов, ключевой проблемой Maeve Aerospace стало то, что за четыре года работы компания так и не смогла окончательно определиться с концепцией своего будущего самолета.

В то же время существуют и общие проблемы, с которыми сталкиваются практически все европейские производители. Речь идет о высоких ценах на энергоносители, перестройке промышленности и "зеленом" переходе.

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