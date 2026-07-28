Доллар и евро начали дорожать: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,63 грн, а евро – 50,82 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 28 июля, вырос на 1 копейку и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 51,42 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,82 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,92 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 11 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на топливном рынке может стать одним из ключевых факторов, которые будут влиять на курс гривны в августе. В настоящее время ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45,5 грн, а евро – 51–52,5 грн.

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