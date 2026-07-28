'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар 28 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 28 июля, вырос на 6 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 28 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 51,42 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,82 гривни за евро.

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