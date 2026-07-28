В Steam проходит новая распродажа: 'Киберпанк' и 'Ведьмак' отдают со скидкой 80%

На этот раз скидки доступны на игры от польских разработчиков и издателей.

Закончилось время масштабных летних распродаж, однако Steam продолжает радовать пользователей интересными акциями. И прямо сейчас в сервисе Valve стартовала новая распродажа, организованная Untold Tales. Команда объединила 40 издателей, чтобы устроить фестиваль польских игр.

В список попали Cyberpunk 2077, серии The Witcher и Dying Light, хорроры от Bloober Team и много чего еще, включая новинки 2026 года. На некоторые старые игры скидки достигают внушительных 90%. Акция закончится 3 августа в 20:00 по Киеву.

Лучшие предложения на распродаже:

Cyberpunk 2077 – 419 грн (−70%)

Cyberpunk 2077: полное издание – 707 грн (−60%)

Ведьмак 3: Дикая Охота – 189 грн (−80%)

Ведьмак 3: Дикая Охота: полное издание – 229 грн (−80%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 119 грн (−80%)

Dying Light: The Beast – 1055 грн (−34%)

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – 319 грн (−80%)

Cronos: The New Dawn –863 грн (−40%)

The Alters – 686 грн (−32%)

Frostpunk 2 – 417 грн (−50%)

RoboCop: Rogue City – 82 грн (−90%)

Ghostrunner 2 – 259 грн (−80%)

House Flipper 2 – 372 грн (−56%)

The Medium – 202 грн (−70%)

Chernobylite Complete Edition – 119 грн (−80%)

Nobody Wants to Die – 99 грн (−85%)

Shadow Warrior 2 – 60 грн (−90%)

RUINER – 41 грн (−90%)

Ранее Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Видео дня

Меж тем в PS Store продолжается большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey и не только.

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