В Steam проходит новая распродажа: 'Киберпанк' и 'Ведьмак' отдают со скидкой 80%

Закончилось время масштабных летних распродаж, однако Steam продолжает радовать пользователей интересными акциями. И прямо сейчас в сервисе Valve стартовала новая распродажа, организованная Untold Tales. Команда объединила 40 издателей, чтобы устроить фестиваль польских игр.
В список попали Cyberpunk 2077, серии The Witcher и Dying Light, хорроры от Bloober Team и много чего еще, включая новинки 2026 года. На некоторые старые игры скидки достигают внушительных 90%. Акция закончится 3 августа в 20:00 по Киеву.
Лучшие предложения на распродаже:
Cyberpunk 2077 – 419 грн (−70%)
- Cyberpunk 2077: полное издание – 707 грн (−60%)
- Ведьмак 3: Дикая Охота – 189 грн (−80%)
- Ведьмак 3: Дикая Охота: полное издание – 229 грн (−80%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – 119 грн (−80%)
- Dying Light: The Beast – 1055 грн (−34%)
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – 319 грн (−80%)
- Cronos: The New Dawn –863 грн (−40%)
- The Alters – 686 грн (−32%)
- Frostpunk 2 – 417 грн (−50%)
- RoboCop: Rogue City – 82 грн (−90%)
- Ghostrunner 2 – 259 грн (−80%)
- House Flipper 2 – 372 грн (−56%)
- The Medium – 202 грн (−70%)
- Chernobylite Complete Edition – 119 грн (−80%)
- Nobody Wants to Die – 99 грн (−85%)
- Shadow Warrior 2 – 60 грн (−90%)
- RUINER – 41 грн (−90%)
Ранее Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.
Меж тем в PS Store продолжается большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey и не только.