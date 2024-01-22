По словам главы внешнеполитического ведомства, Евросоюз должен увеличить поставки Киеву оружия и утвердить долгосрочную программу поддержки.

Украина рассчитывает на быстрые шаги уже в первой половине 2024 года для практического открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом во время выступления на Совете министров иностранных дел ЕС сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он, в частности, призвал Евросоюз увеличить поставки Киеву оружия и утвердить долгосрочную программу поддержки.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Patriot", "NASAMS", IRIS-T та SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери, чем длиннее радиус, тем короче будет война", - подчеркнул Кулеба.

Он приветствовал историческое решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвал как можно быстрее двигаться к их практическому старту.

"Мы должны сохранять темп, проводя скрининг законодательства и готовя переговорную рамку. Мы рассчитываем, что она будет утверждена как можно скорее, сразу же после оценки Еврокомиссией в ближайшие месяцы внедрения Украиной четырех шагов, что позволит нам провести первую межправительственную конференцию уже в первой половине этого года", - отметил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул важность одобрения Европейским советом программы долгосрочного финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро.

"Это финансирование важно для финансовой стабильности, функционирования государственных институтов и экономики Украины на фоне российской агрессии. Его одобрение будет лучшей инвестицией в безопасность Европы", - добавил министр.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала жесткое заявление перед началом заседания Совета министров глав МИД стран ЕС. По ее словам, центральной задачей Евросоюза является "несмотря на все турбулентности в мире не прекращать нашу поддержку Украины".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал обнадеживающее заявление о помощи Украине. По его словам, украинцам не стоит волноваться из-за ослабления поддержки Евросоюза, несмотря на смещение фокуса на конфликт на Ближнем Востоке, и Киев стоит первым пунктом в повестке дня.

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