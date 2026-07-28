'Уже 14 лет, как нет с нами': Вирастюк трогательно почтил память отца

Спортсмен также показал могилу близкого человека.

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк почтил память своего отца Ярослава Васильевича.

Сегодня, 28 июля, дата рождения и смерти близкого человека мужчины. Василий опубликовал фото могилы отца в своем Instagram.

"14 лет, как нет с нами папы. Ты всё умел, за что бы ни брались руки, не знал ты слов "не могу" и "нет"... Так жаль, что твои внуки растут без дедушкиного сильного "крыла", – написал стронгмен.

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К слову, на днях Василий также почтил память своего старшего брата Романа Вирастюка. Мужчина скончался семь лет назад после сложной операции на сердце. Кстати, он также был спортсменом – бронзовым призером Чемпионата Европы 1994 года, 17-кратным чемпионом Украины, четырехкратным серебряным призером Кубка Европы.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев трогательно обратился к своей покойной матери. Любовь Анатольевна умерла 22 года назад, артист опубликовал архивные фото близкого человека и подчеркнул, что помнит и скучает по ней.

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