Зачем заливать кофе уксусом: необычная смесь имеет полезное применение

В последнее время в сети набирает популярность новый трюк для очистки различных поверхностей.

Пригоревшая сковорода, жирные пятна на плите или налет в раковине – не спешите покупать дорогую бытовую химию. В сети набирает популярность необычный способ очистки поверхностей с помощью двух простых ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне: молотого кофе и уксуса. Об этом сообщает Planeta.

На первый взгляд такое сочетание кажется странным, но пользователи уверяют, что смесь эффективно удаляет жир, пригоревшие остатки пищи и другие загрязнения.

Секрет прост. Уксус растворяет известковый налет, помогает справиться с жиром и обладает дезинфицирующими свойствами. Молотый кофе работает как мягкий абразив: он очищает поверхность, не оставляя царапин. Вместе эти компоненты позволяют быстро удалить даже стойкие загрязнения.

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Такую смесь можно использовать для очистки:

сковородок и кастрюль;

кухонной плиты;

раковины;

столешницы;

жирных пятен на кухонных поверхностях.

Как приготовить чистящее средство из кофе и уксуса - инструкция

Вам понадобится:

2 столовые ложки молотого кофе;

300 мл столового уксуса;

1 столовая ложка соли;

по желанию – 100 мл средства для мытья посуды.

Смешайте уксус, кофе и соль. Если нужно усилить обезжиривающий эффект, добавьте средство для мытья посуды.

Нанесите состав на загрязненную поверхность, слегка потрите губкой и оставьте на несколько минут. Затем смойте водой.

Популярность этого способа объясняется тем, что он обходится недорого, готовится из доступных продуктов и не требует использования агрессивной бытовой химии. При этом многие пользователи отмечают, что смесь хорошо справляется даже с застарелыми загрязнениями.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем отмыть вытяжку на кухне.

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