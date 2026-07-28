Зачем заливать кофе уксусом: необычная смесь имеет полезное применение

Пригоревшая сковорода, жирные пятна на плите или налет в раковине – не спешите покупать дорогую бытовую химию. В сети набирает популярность необычный способ очистки поверхностей с помощью двух простых ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне: молотого кофе и уксуса. Об этом сообщает Planeta.
На первый взгляд такое сочетание кажется странным, но пользователи уверяют, что смесь эффективно удаляет жир, пригоревшие остатки пищи и другие загрязнения.
Секрет прост. Уксус растворяет известковый налет, помогает справиться с жиром и обладает дезинфицирующими свойствами. Молотый кофе работает как мягкий абразив: он очищает поверхность, не оставляя царапин. Вместе эти компоненты позволяют быстро удалить даже стойкие загрязнения.
Такую смесь можно использовать для очистки:
- сковородок и кастрюль;
- кухонной плиты;
- раковины;
- столешницы;
- жирных пятен на кухонных поверхностях.
Как приготовить чистящее средство из кофе и уксуса - инструкция
Вам понадобится:
- 2 столовые ложки молотого кофе;
- 300 мл столового уксуса;
- 1 столовая ложка соли;
- по желанию – 100 мл средства для мытья посуды.
Смешайте уксус, кофе и соль. Если нужно усилить обезжиривающий эффект, добавьте средство для мытья посуды.
Нанесите состав на загрязненную поверхность, слегка потрите губкой и оставьте на несколько минут. Затем смойте водой.
Популярность этого способа объясняется тем, что он обходится недорого, готовится из доступных продуктов и не требует использования агрессивной бытовой химии. При этом многие пользователи отмечают, что смесь хорошо справляется даже с застарелыми загрязнениями.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем отмыть вытяжку на кухне.