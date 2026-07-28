Бесплатное жилье и работа: в Испании поселок ищет новых жителей

Испанский поселок Аренильяс, в котором проживает 45 человек, ищет новых жителей. Чтобы остановить депопуляцию, местные власти предлагают бесплатное жилье, постоянную работу и возможность управлять сельским баром.
Аренильяс расположен в провинции Сория, которая входит в так называемую "опустевшую Испанию" – территории, которые десятилетиями теряют население из-за переезда людей из сельской местности в города, пишет Observatornews.
Власти поселка предупредили, что без приезда новых жителей деревня может лишиться возможности поддерживать базовые услуги и общественную жизнь.
Программа переселения предусматривает сразу несколько преимуществ для семей, которые согласятся поселиться в Аренильясе на постоянной основе.
В частности, будущим жителям предлагают:
- полностью отремонтированный дом без арендной платы;
- постоянную работу по обслуживанию и ремонту муниципальных зданий;
- возможность управлять местным баром и общественным центром, который является главным местом встреч жителей.
Дом находится в собственности муниципалитета и полностью готов к заселению. Новые жильцы будут самостоятельно оплачивать только счета за электроэнергию, воду и отопление.
Кто может подать заявку
В приоритете – семьи, желательно с детьми школьного возраста, которые готовы жить в селе в течение года и активно участвовать в жизни общины.
Также предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы в строительстве или смежных профессиях. Дополнительным плюсом станет опыт управления кафе, баром или общественным заведением.
Подать заявку могут граждане Испании, стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также иностранцы, уже имеющие действующий вид на жительство и разрешение на работу в Испании.
Каковы условия жизни
Дети будут учиться в школе в соседнем городе Берланга-де-Дуэро, расположенном примерно в 20 км. Для школьников организован бесплатный транспорт.
В деревне также работает высокоскоростной интернет, что позволяет работать удаленно. В то же время супермаркеты, медицинские учреждения и большинство магазинов расположены в соседних населенных пунктах.
Заинтересованным кандидатам необходимо обратиться в мэрию Аренильяса и подать заявку с указанием состава семьи, причин переезда, профессионального опыта и, при наличии, опыта управления заведениями общественного питания.
Отмечается, что Аренильяс – не единственный населённый пункт в Испании, который пытается бороться с сокращением населения. В различных регионах страны всё чаще предлагают бесплатное жильё, финансовую поддержку и работу, чтобы привлечь новых жителей в сельскую местность.
Другие новости о переселении
Как писал УНИАН, небольшой поселок в Италии решил необычным способом бороться с депопуляцией. Новым жителям обещают жилье, финансовую помощь и гранты на открытие бизнеса.
Речь идет о поселке Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенном на высоте около 1300 м в регионе Абруццо. Сейчас здесь проживает всего около 115 человек, большинство из которых – пожилые люди. А местные власти надеются привлечь молодежь и вдохнуть новую жизнь в исторический поселок с узкими каменными улочками и средневековой атмосферой.