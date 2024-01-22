По словам главы МИД Германии, центральной задачей Евросоюза является "несмотря на все турбулентности в мире не прекращать нашу поддержку Украины".

Европейский Союз не имеет права забывать о необходимости поддержки Украины - несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и других конфликтов в мире. Об этом перед началом заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

По ее словам, поддержка Киева со стороны ее страны "является четкой и понятной".

"Для нас центральной задачей является, несмотря на все турбулентности в мире, не прекращать нашу поддержку Украины. Сейчас не время для безответственных игр отдельных актеров здесь. ЕС в течение двух лет четко, без всяких "но" или "если" стоял на стороне Украины, которая защищает также европейский мирный порядок", - подчеркнула Бербок.

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Словакия не будет помогать Украине в военном секторе, но окажет гуманитарную поддержку. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо накануне встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Ужгороде. По словам Фицо, встреча "будет интересной", при этом украинская сторона даже отказалась от совместной пресс-конференции.

Ранее премьер Словакии вместе с венгерским коллегой Виктором Орбаном согласился о блокировании финансирования для Украины.

Позже глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сделал обнадеживающее заявление о помощи Украине. По его словам, украинцам не стоит волноваться из-за ослабления поддержки Евросоюза, несмотря на смещение фокуса на конфликт на Ближнем Востоке, и Киев стоит первым пунктом в повестке дня.

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