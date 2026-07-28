Айсберг внезапно перевернулся недалеко от города в Гренландии (видео)

Видео перевернувшегося айсберга быстро распространилось в социальных сетях, вызвав большой интерес пользователей.

Жители города Илулиссат в Гренландии стали свидетелями редкого природного явления. У самого побережья внезапно перевернулся огромный айсберг, а момент его опрокидывания удалось снять на видео.

Как пишет hvg, после переворота над водой оказалась та часть ледяной глыбы, которая до этого находилась под поверхностью. Подобные события происходят, когда из-за таяния или изменения распределения массы айсберг теряет устойчивость и меняет положение.

Инцидент произошел неподалеку от ледникового фьорда Илулиссат, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщается.

Видео дня

Ледниковый фьорд расположен на западном побережье Гренландии примерно в 250 километрах к северу от Полярного круга. Этот регион считается одним из самых активных мест образования айсбергов в мире и представляет большой интерес для ученых, изучающих изменение климата.

Чтобы лучше отслеживать влияние глобального потепления на ледниковый щит Гренландии, специалисты оснащают некоторые айсберги GPS-маяками. Это позволяет наблюдать за их перемещением и изменением формы. Кроме того, для анализа полученных данных исследователи все активнее используют искусственный интеллект.

Гигантский айсберг раскрыл "мегагнездо" в вечном холоде - что известно

После откола гигантского айсберга A68 ученые впервые смогли исследовать участок морского дна, который тысячи лет был скрыт под ледником. В море Уэдделла они обнаружили более тысячи круглых гнезд антарктической ледяной рыбы. Исследование показало, что самцы охраняют икру несколько месяцев, а необычное расположение гнезд помогает защищать потомство от хищников.

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