В суицидальные атаки больше не идут: Трегубов раскрыл, как изменилась тактика окупантов

Российские захватчики пытаются проникать небольшими группами так, чтобы их не заметили украинские дроны.

Российские оккупанты изменили тактику наступления и сейчас почти не проводят самоубийственные атаки на позиции украинских защитников. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Суспильне".

"Сейчас, в принципе, с точки зрения тактики, на всех направлениях у них одно и то же – это инфильтрация небольших групп. Этих групп может быть больше или меньше, но это те же самые группы, которые пытаются пробираться через kill-зону так, чтобы их не уничтожили украинские дроны, чтобы их не заметили в процессе", – отметил Трегубов.

При этом применение бронированной техники у оккупантов сейчас минимально, а мото- и автотехники фиксируется чуть больше.

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"За редким исключением, уже никто не пытается совершать такие суицидальные атаки, потому что просто не справляются с украинскими дронами", – подчеркнул Трегубов.

Отдельно пресс-секретарь сообщил, что российские оккупанты запускают очень много управляемых авиационных бомб (КАБ) на Купянском и Лиманском направлениях. Могут лететь десятки КАБ, но это общая тенденция, так как так было и раньше. У Сил обороны Украины есть средства, чтобы сделать полеты этих КАБ менее точными, добавил он.

Наибольшая напряженность наблюдается на Лиманском направлении

"Причем несравнимо высокая, выше, чем на всех остальных направлениях вместе взятых. Если на всех остальных направлениях наблюдается то или иное давление, те или иные попытки проникновения, то в случае с Лиманским направлением – очень активные попытки проникновения в Лиман и очень активные попытки, так или иначе, взять населенный пункт под контроль, хотя пока что россияне добираются лишь до его восточной окраины", – отметил Трегубов.

При этом, по его словам, ещё большие усилия российские оккупанты прилагают чуть южнее, в районе села Рай-Александровка Краматорского района. Там россияне пытаются зайти с южной стороны.

Он добавил, что у украинских защитников есть хорошие укрепления и очень хорошо налаженная "убийственная зона" (kill-зона). Также Силы обороны Украины имеют высокую плотность собственных оборонительных войск.

"Поэтому это и является проблемой для россиян. Это и есть причина, по которой Лиманское направление для них сейчас является столь проблемным, несмотря на те усилия, которые они сейчас прилагают", – добавил Трегубов.

Ситуация на Купянском направлении

В то же время на Купянском направлении сейчас не так активно, как было раньше. Но российские оккупанты пытаются вклиниться в Купянск через Голубовку и Песчаное.

"Россияне по-прежнему пытаются прорваться там, где и раньше пытались. Если брать плацдарм к востоку от реки Оскил – это фактически по центру через Песчаное в направлении Куриловки и попытки прорваться вплоть до Купянка Узлового. А если брать западный берег – то это вдоль реки и в северные районы города. Даже были попытки прорваться в центр через север, но не очень получается", – сказал Трегубов.

По его словам, у россиян есть нестабильный, но определенный проход через Голубовку к северу от Купянска и вдоль реки Оскил, так как есть возможность прикрываться коммуникациями и проходить через лесополосу. Россияне через зеленые насаждения пытаются проникать в северные районы города. Захватчики пытаются уцепиться за остатки зданий.

Имитация успехов

Пресс-секретарь рассказал, что в районе поселка Белый Колодезь недалеко от Волчанска россияне пытаются создать еще одну зону вклинения, и там постоянно предпринимаются попытки "флажковых маневров". "Там тактика "флаговтиков" действительно перешла все возможные границы", – сказал Трегубов.

Также он отметил, что проникновение через границу к востоку от Волчанских хуторов – это и есть одна из попыток россиян создать новую зону вклинения и новую зону давления. Но это ограничивается приграничной зоной. Силы обороны пытаются не допустить новых проникновений оккупантов.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, российские захватчики пытаются задействовать небольшие штурмовые отряды, состоящие всего из двух-трех солдат, для атак на слабые места в украинской обороне, рассчитывая на медленное и мучительное истощение украинских защитников.

При этом Россия уже длительное время использует тактику просачивания в районе Константиновки. В частности, оккупанты пытаются небольшими группами использовать межпозиционное пространство, чтобы просачиваться и в дальнейшем накапливать силы. Украинские защитники выявляют такие группы и пытаются уничтожать их с помощью FPV-дронов.

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