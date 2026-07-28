Рассказываем, чем полезен чай из листьев смородины, как его правильно заваривать и кому он противопоказан.

Многие садоводы привыкли выбрасывать листья кустарников сразу после обрезки, однако на самом деле некоторые из них являются отличным источником витаминов и могут быть не менее полезны, чем плоды. Причем особой популярностью пользуется чай из листьев смородины - польза такого напитка такого напитка давно известна как в народной, так и в современной фитотерапии.

Чай из листьев смородины - польза и вред напитка

Главное, чем полезен чай из листьев смородины, это содержанием витамина С (250–300 мг на 100 граммов), а также эфирных масел и дубильных веществ:

витамин С поддерживает иммунную систему и здоровье костей;

поддерживает иммунную систему и здоровье костей; эфирные масла обладают противовоспалительным и антисептическим действием;

обладают противовоспалительным и антисептическим действием; дубильные вещества помогают защищать слизистые оболочки в организме.

Для лучшего результата собирать листья стоит лишь после периода цветения, когда они обладают максимальным ароматом. Затем нужно высушить их, стараясь избегать прямого солнечного света, и разложить по бумажным пакетикам или стеклянным банкам.

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Как приготовить чай из листьев смородины

Одна из самых распространенных ошибок при приготовлении такого чая - заливать листья кипятком. Из-за слишком высокой температуры напиток обычно теряет часть своего аромата, так что воду лучше немного остудить - до 85–90°C. При этом на 300 мл воды достаточно одной столовой ложки измельченных сухих листьев.

Чай нужно настаивать под крышкой 10–15 минут, после чего процедить и сразу подавать к столу. Пить его желательно свежезаваренным, так как спустя 60 минут большая часть полезных свойств теряется.

Чай из листьев смородины - противопоказания

Несмотря на безусловную пользу, есть у чая и противопоказания. Его не рекомендуется употреблять:

людям с нарушениями свертываемости крови;

с повышенной кислотностью желудка.

А при использовании напитка в профилактических целях лучше ограничиваться 1–2 чашками в день, поскольку чрезмерное потребление может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей и людей с чувствительным организмом.

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