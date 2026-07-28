Потап и Каменских назвали условие, при котором выступят в Киеве

Артисты также рассказали, что хотят спеть на "Олимпийском" и в метро.

Потап и Настя Каменских, недавно возобновившие свою дуэтную деятельность, рассказали об условиях выступления в Украине.

Не секрет, что сейчас они отправились в Латвию на фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2026". Именно там артисты исполнили свои русскоязычные хиты. А во время общения с журналистами ответили, когда планируют приехать с концертами в Киев после своих многочисленных скандалов.

"Ой, мы вернёмся в Киев, когда в Киеве будет метро по 8 гривен", – заявил Потап на видео scena_ua.

Видео дня

Каменских добавила, что можно устроить концерт на станциях столичного метро.

"Будем ездить по станциям, устроим тур по станциям метро... У нас есть идея организовать выступление Потапа и Насти на Олимпийском стадионе. Все билеты будут по 8 гривен", – пошутили артисты, однако так и не назвали никаких конкретных деталей.

К слову, после начала полномасштабной войны артисты много раз подвергались критике со стороны украинцев. Например, Каменских в прошлом году опозорилась своим заявлением о языке на концерте в США.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы говорим. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь", – сказала Настя по-русски со сцены.

Напомним, ранее Фагот эмоционально высказался о Каменских после языкового скандала.

Вас также могут заинтересовать новости: