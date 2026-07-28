Нужно ли благодарить ChatGPT: ученые дали неожиданный ответ

Миллионы людей продолжают общаться с чат-ботами, как с живыми собеседниками.

Многие пользователи обращаются к ChatGPT так, будто общаются с коллегой или другом: пишут "пожалуйста", благодарят за ответы и даже извиняются.

Но, как показало исследование, вежливость сама по себе не делает ответы искусственного интеллекта (ИИ) более качественными, пишет Noklapja. Ученые отметили, что нет убедительных доказательств того, что доброжелательный тон помогает чат-боту работать точнее. Некоторые исследования указали на незначительное улучшение результатов, другие же не выявили никакой разницы.

Зато решающее значение имеет не форма обращения, а четкость запроса. Эксперты по искусственному интеллекту подчеркнули, что пользователи получают значительно лучшие ответы, если подробно описывают задачу, указывают желаемый стиль текста, его объем и цель использования.

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Кроме того, специалисты посоветовали приводить примеры, просить ChatGPT предложить несколько вариантов ответа или позволять ему задавать уточняющие вопросы перед выполнением задачи.

Почему люди все равно вежливо общаются с ИИ

Несмотря на то, что вежливость не влияет на качество ответов, миллионы людей продолжают разговаривать с чат-ботами как с живыми собеседниками.

Причина заключается в том, что современный ИИ использует естественную речь, может шутить, задавать вопросы и поддерживать диалог. Из-за этого у пользователей легко возникает ощущение настоящего общения.

Впрочем, исследователи подчеркнули: у чат-ботов нет эмоций, сознания или собственного мнения. Они генерируют ответы на основе статистических закономерностей, а не благодаря пониманию ситуации или сопереживанию.

Почему "пожалуйста" и "спасибо" всё же имеют значение

Эксперты считают, что вежливое общение с ИИ может быть полезным, но не для самого чат-бота.

По их словам, манера общения постепенно становится привычкой. Если человек регулярно использует грубый или высокомерный тон даже в разговоре с машиной, это потенциально может сказаться и на его общении с другими людьми.

Именно поэтому слова "пожалуйста" и "спасибо" важны прежде всего для пользователей, ведь они помогают поддерживать культуру повседневного общения.

В то же время исследователи напомнили, что, несмотря на стремительное развитие технологий, ИИ следует рассматривать как инструмент для обучения, работы или поиска идей, а не как друга или советника при принятии важных жизненных решений.

Другие новости о ChatGPT

Как сообщал УНИАН, на фоне большого количества стрессовых ситуаций, с которыми люди сталкиваются ежедневно, многих интересует, может ли ИИ выполнять функции психолога. Американская экспертка, доктор философии Джудит С. Бек, ссылаясь на данные исследователей, написала, что в использовании ИИ для улучшения своего психологического состояния есть как плюсы, так и минусы.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект решил математическую задачу, с которой на протяжении 80 лет не могли справиться ученые.

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