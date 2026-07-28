В Киев идет 30-градусная жара: синоптики назвали точную дату (график)

Температура в Киевской области поднимется до +30°...+33°.

В ближайшее время в Киеве ожидается повышение температуры до жаркой погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В целом, по словам синоптиков, 28 июля – 1 августа погода в Киевской области и в столице постарается удовлетворить самые разнообразные вкусы.

Сегодня активный холодный атмосферный фронт принесет нестабильную погоду с дождями, местами с грозами и порывистым северо-западным ветром.

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За этим фронтом проникнет прохладный воздух, влияние которого будет ощутимо 28 и 29 июля, особенно днем.

"В дальнейшем давление будет расти и сформируется область высокого давления, которая обеспечит отсутствие осадков и заметное повышение температуры в последние два дня июля", – говорят синоптики.

По прогнозу, в Киевской области ночью будет +13°...+18°, а днём +24°...+30°.

"Еще более жарким ожидается день 1 августа, +28°...+33°", – предупреждают синоптики.

Погода в Киеве 28 июля

Сегодня в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, местами грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью и днем ожидается в пределах от +21° до +26°, а в столице воздух прогреется до комфортных +22°...+24°.

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