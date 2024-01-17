Эти условия окончательно одобрят на заседании Европейского совета после воплощения всех рекомендаций Европейской комиссии.

Европейская комиссия начала работать над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения, соседства и международных партнерств Ана Писонеро сказала на брифинге в Брюсселе.

Писонеро напомнила, что в декабре 2023 года Европейский совет запросил Еврокомиссию одобрить переговорные рамки как только Украина выполнит необходимые шаги.

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"Мы сейчас оцениваем последние меры, которые были одобрены Верховной Радой фактически для выполнения остальных шагов. И мы готовы отчитаться Совету ЕС при необходимости", - сказала Писонеро.

"Мы уже начали работать над проектом переговорных рамок, чтобы также направить их в Совет ЕС в ближайшие недели", - подчеркнула она.

Вступление Украины в ЕС

14 декабря 2023 года главы государств и правительств стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной и Молодовой о вступлении, и в связи с этим, дали рекомендацию Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговорного процесса.

В частности, в выводах Европейского Совета по итогам декабрьского саммита сказано, что организационные рамки переговоров о вступлении Украины в Евросоюз окончательно одобрят после воплощения всех рекомендаций Еврокомиссии.

Украина должна окончательно внедрить все семь рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Украина до марта 2024 года должна практически внедрить ряд законов и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

В частности, Верховная Рада уже одобрила подавляющее большинство необходимых законов: об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об усилении институциональных способностей Национального антикоррупционного бюро (предусматривает увеличение предельной численности штата НАБУ с 700 до 1000 человек) и о предоставлении возможности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество должностных лиц, приобретенного до поступления на государственную службу.

Кроме того, Верховная Рада поддержала внесение изменений в некоторые законы относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах (предусмотрено, что учреждения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС). Эти четыре закона уже подписаны президентом Владимиром Зеленским. Теперь их надо воплотить.

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