Как говорить с детьми о войне. Советы психолога

Если задуматься, то все мы храним память о войне, которая непосредственно затронула каждого из нас еще 75 лет назад. Но и события, происходящие сейчас, точно также войдут в историю наших семей.

Я помню рассказы моего дедушки, как после войны он, тогда - девятилетний мальчик, ходил с другом искать в поле картошку. Дедушкин друг наступил на мину, и ему оторвало ногу. Мне, ребенку, было безумно его жаль…Я помню, как, будучи маленькой, стояла с мамой на Майдане в годовщину Дня Победы и, с замиранием сердца, считала выстрелы салюта. В голове была мысль: «Вдруг, с последним хлопком, в город въедут танки и начнут стрелять?»…

Такие истории и такие страхи, к сожалению, становятся неотъемлемой частью жизни современных детей. После происходящих в Украине событий, нам придется рассказывать о них своим чадам. Объяснять, а, быть может, и оправдываться. Несмотря на то, что детская психика обладает таким важным качеством как гибкость и, благодаря этому, защищает сознание от непоправимых изменений, без поддержки родных ребенку трудно справиться с влиянием объективно травматических событий. Поэтому, в первую очередь, задача взрослого стать той опорой и маяком, который поддержит ребенка в трудную минуту. Причем как для самых маленьких, так и об иллюзорно взрослых подростках, которые даже в 14 лет остаются хрупкими и эмоционально ранимыми. Главное - учитывать возрастную специфику каждого из них.

Так как же объяснить детям, что в Украине война? Как отвечать на вопросы о происходящем? Как дать надежду на спокойное будущее?

Первое – говорите правду. Это касается и событий, в целом, и вашего состояния, вызванного этими событиями, в частности. Представьте ситуацию, когда ребенок говорит вам: «Я боюсь этих людей в форме и с оружием в руках». Вы поступите правильно (в соответствии со своим состоянием), ответив: «Я тоже их боюсь».

Вы можете поделиться с ребенком своими переживаниями. А для него искренний ответ – очень важен. Главное, не его своими страхами и тревогами, соблюдайте безопасную дозировку. То есть, открыто делитесь тем, что вы чувствуете, но помните, что при этом вы должны оставаться для ребенка родителем (защитником и надежной опорой).

Второе - избегайте замалчивания происходящего. Детям может быть сложно понять, что же именно произошло в стране, поэтому говорите с ними об этом. Вы можете объяснить ребенку, что мир, в большинстве своем, безопасен, но, бывают ситуации, когда это не так. Мир не черный и не белый. Бывает радостно и бывает грустно. И нужно помочь ребенку принять это знание. Разрешите ему чувствовать то, что он испытывает в данный момент.

Могут возникнуть и вопросы о смерти. Если ребенок спросит: «Мама/папа, а я могу умереть?» или «Мама/папа, а ты тоже умрешь?», не врите, что мы будем жить вечно. Ответьте честно: «Да, но это будет очень нескоро».

Третье - разрешите ребенку проявлять эмоции по поводу происходящего и не обесценивайте его переживания. Если ребенок плачет, не стоит говорить ему: «Не плачь, глупенький». Ведь он боится, ему страшно. Поэтому поддержите его, будьте рядом. В этот момент очень важен телесный контакт, который даст ребенку возможность почувствовать опору. Он должен ощущать, что вы – рядом, и никуда не исчезнете.

Кроме этого, помните, что ваш ребенок обращает внимание, как вы сами справляетесь со своими чувствами, насколько вы контролируете свои негативные эмоции: злость, раздражение, гнев. Вы для него - пример. Поэтому вам нужно научиться находить конструктивный выход из сложных ситуаций. Например, вас может раздражать бесконечный поток одинаковых вопросов ребенка. Тем не менее, отвечайте на них, подыскивайте слова и устанавливайте контакт с ним, давая обоснованные ответы.

Четвертое - когда мы обсуждаем происходящее, мы еще не всегда выражаем свои чувства, но с детьми нужно выйти именно на уровень переживаний и чувств. Спрашивайте их об их ощущениях, разрешите им испытывать весь спектр эмоций. Поддержите ребенка, сказав, что много людей в подобной ситуации испытывают страх, беспомощность, гнев, тревогу. И, главное, что это нормально.

Вам, как взрослому, важно говорить не только о фактах, но и о ваших переживаниях по поводу ситуации в нашей стране: «Мне неприятно, грустно, что…», «Я переживаю…». Лучше забудьте про фразы: «Тебе этого не понять», «Подрастешь - поймешь». Отвечайте, ищите способы, слова. Если вам тяжело разобраться в происходящем, то ребенку - еще сложнее.

Чтобы дать детям ощущения опоры и некую надежду, избегайте высказываний о беспомощности не только своей, но и власти или армии. Ребенок не может чувствовать себя спокойно в ситуации, когда он понимает, что ждать защиты не от кого.

Пятое – обратите внимание на особенности бесед с подростками. Несмотря на их кажущуюся самостоятельность, у них еще не сформирован свой индивидуальный стиль защиты от влияния экстремальных событий. Они нуждаются в своевременной поддержке, которая поможет укрепить их внутренние ресурсы и будет способствовать социально адаптивному поведению. Вы, как родитель, в этот момент их пример и опора. Если вы ведете себя адекватно ситуации и справляетесь со стрессом (в том числе, можете нормально обсуждать происходящее), то подростку есть на кого равняться.

Со своим ребенком-подростком вы можете обсуждать конкретные ситуации и возможное развитие событий. Таким образом, вы объединяетесь с ним и помогаете выразить ему свое мнение. Постарайтесь объяснить подростку, что возможность переживать сильный страх – признак взрослости. Помните, что даже если ваш ребенок уже подросток, ему все равно необходимо объяснение вашего отношения к ситуации.

В любом случае, с детьми важно и нужно обсуждать те события или факты, о которых они спрашивают. Для самых маленьких это может быть интересная история или сказка. Такое общение с ребенком поможет вам установить доверительные отношения. Для детей постарше хорошей поддерживающей фантазией может быть представление конкретно его, вас и вашей семьи в будущем, уже пережившими эти трудные ситуации. Просто скажите себе: «Жизнь - длинная и увлекательная книга, где сегодня трудная страничка, но я ее обязательно переверну, и все будет хорошо. Когда-то я буду рассказывать своим детям/внукам про то, что увидел».

Евгения Бурдюг, психолог