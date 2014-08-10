Приход УПЦ отделился от Московского патриархата из-за отказа в панихиде по воинам АТО

Свято-Параскевская община села Солонив Радивиловского района Ровенской области, которая принадлежала к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, присоединилась к УПЦ Киевского Патриархата.

Как сообщает официальный сайт УПЦ КП, община неоднократно обращалась к своему настоятелю с просьбами отслужить панихиду по погибшим патриотам в противостояниях на Майдане и в боях на Востоке Украины, просили помолиться за Украину, за мир и спокойствие в государстве, однако постоянно получали отказ.

Местный священник высказывался за "единое православие" с центром в Москве, за "каноническую церковь" во главе с патриархом Кириллом. В связи с этим, община села обратились с просьбой отслужить молебен за Украину и воинов нашего государства к наместника Свято-Георгиевского мужского монастыря на Казацких Могилах игумена Софрония (Бордюка).

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20 июля 2014 года, по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, игумен Софроний (Бордюк) в сослужении с протоиереем Олегом Савчуком и иеромонахом Онуфрием (Лядой) отслужили на подворье Свято-Параскевського храма села Солонив молебен за Украину, во время которого были вознесены молитвы за мир в нашем государстве, освобождение Украины от нашествия чужаков и о Божьей помощи воинам, которые защищают нашу страну от агрессора.

На основании решения приходского собрания Свято-Параскевской общины с. Солонив о переходе в юрисдикцию УПЦ Киевского Патриархата, а также по их просьбе, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион принял указанный приход в состав Ровенской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и издал указ о назначении настоятелем Свято-Параскевской прихода с. Солонив иеромонаха Онуфрия (Ляды).

По приглашению настоятеля и общины 4 августа 2014 года во второй половине дня архиепископ Ровенский и Острожский Иларион посетил Свято-Параскевиевский храм села Солонив, где возглавил молебен за Украину.

Пресс-секретарь УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко информацию о переходе этого прихода в Киевский патриархат подтверждает.

Как сообщил протоиерей по телефону ТСН.uа, единичные факты перехода отдельных приходов в другой патриархат имеют место с середины 90-х годов, но массовыми такие переходы назвать нельзя.

Протоиерей Георгий Коваленко категорически опровергает любые обвинения в антиукраинской позиции или поведении местных священников. Более того, сообщил, что местная епархия даже инициировала сбор средств на нужды военных Ровенщины.