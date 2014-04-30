УПЦ Московского патриархата призывает верующих отнестись к выборам ответственно

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата) протоиерей Георгий Коваленко.

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«Нас (Церковь) вновь соблазняют, как когда-то соблазняли Христа, спрашивая: Идти ли нам на выборы? Когда-то Спаситель на вопрос, платить ли налоги кесарю, попросил показать Ему монету, а мы попросим показать нам паспорт гражданина Украины. Посмотрев на монету, Спаситель спросил, кто изображен на монете, а мы спросим, что написано в нашем паспорте? Правильно, Паспорт гражданина Украины. И как Христос сказал - отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово, так и мы предложим выполнять долг гражданина Украины и долг члена Церкви», - говорится в сообщении.

«Как граждане, мы должны ходить на выборы и ответственно делать свой выбор, а, как верные Церкви, должны молиться и за страну нашу, и за народ ее, и за то, чтобы Господь благословил нас достойной властью, под защитой которой, как молимся на каждой литургии, мы могли бы вести тихую и благочестивую жизнь», - написал пресс-секретарь УПЦ МП.

При этом он также напомнил, что «предвыборная агитация в церковном ограде запрещена и законами Украины, и решениями Украинской православной церкви». «Храм - это Богово (церковное, небесное), а выборы - это кесарево (государственное, политическое, земное). Кстати, Господь не противопоставлял кесарево и Богово, Он учили это различать и выполнять законы земные и Заповеди Божьи», - отметил отец Георгий.