В Украине выросла добыча нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в 2007 году сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2006 годом, до 19,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в 2007 году добыча нефти в Украине увеличилась на 0,3%, по сравнению с 2006 годом, до 3,265 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2007 году сократилась на 4,3%, по сравнению с 2006 годом, до 1,077 млн. тонн, а газа нефтяного попутного - на 1,1% - до 946 млн. куб. м.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2006 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 0,9%, по сравнению с 2005 годом, до 19,5 млрд. куб. м. В 2006 году добыча нефти в Украине увеличилась на 5,6%, по сравнению с 2005 годом, до 3,251 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2006 году сократилась на 3,6%, по сравнению с 2005 годом, до 1147 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного – увеличилась на 6,9% - до 936 млн. куб. м.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК "Укргазвыдобування", ОАО "Укрнафта" и ГАО "Черноморнефтегаз", входящие в состав НАК "Нафтогаз Украины".