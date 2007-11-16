Маркировка ГМ-продукции в Украине откладывается
Кабмин готовит новое распоряжение
|Анатолий Кинах
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.
По его словам, для введения маркировки необходимо несколько изменить законодательную базу и ряд нормативных актов. Кроме того, необходимо адаптировать правила маркировки к международным нормам.
А.КИНАХ также отметил, что со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию рынок будет открыт значительно больше, чем на сегодняшний день, и “мы будем настаивать на маркировке продуктов с генетически модифицированными организмами”.
При этом А.КИНАХ не исключил, что маркировка ГМ-продукции может быть введена в следующем году.
Как сообщал УНИАН, ранее А.КИНАХ заявлял, что Кабмин примет решение о порядке обращения продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов в размере 0,9% после рассмотрения результатов заседания Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.
31 мая Верховная Рада приняла 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО, в частности, законы «О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве продовольственных продуктов» и «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов». Президент эти законы подписал.
1 августа Кабмин принял постановление, которым ввел маркировку продуктов питания с содержанием генетически модифицированных составляющих. Согласно постановлению, ввоз и реализация пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы в количестве более 0,9%, осуществляются при наличии соответствующей маркировки с указанием качественного состава таких продуктов.
Постановлением запрещаются ввоз, производство и реализация пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы.
Постановление должно было вступить в силу с 1 ноября 2007 года.
24 октября Кабмин оставил без изменений решение о введении с 1 ноября маркировки продуктов питания с содержанием 0,9% генетически модифицированных компонентов.
По словам министра здравоохранения Украины Юрия ГАЙДАЕВА, предложение об отмене маркировки вносилось по требованию одной из стран в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ВТО.