Раде предлагают снова разрешить курение в барах и кафе

Народный депутат Лев Миримский (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2153 «О внесении изменений к Закону «О мерах по предупреждению и снижению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения» (относительно дополнительных условий реализации закона).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.Миримского, этот законопроект направлен на восстановление прав курильщиков.

Так, документом предусмотрено, что полный запрет на курение должен касаться заведений государственной и коммунальной формы собственности. Согласно законопроекту, частные рестораны, бары и кафе могут быть полностью или частично ориентированы на обслуживание курильщиков. То же самое касается и специальных заведений, ориентированных исключительно на курильщиков – сигарных клубов.

Как отмечают в пресс-службе, в случае, если субъект хозяйственной деятельности предоставляет ресторанные услуги и организовывает досуг исключительно курящих потребителей, при его входе должна быть размещена информация, состоящая из соответствующего графического знака и надписи: «Осторожно. Позволяем курение. Курение вредит Вашему здоровью!». Если же увеселительное заведение не ограничивает круг посетителей, оно должно иметь отдельное помещение для обслуживания посетителей, употребляющих табачные изделия, оснащенное вытяжной вентиляцией и не смежное с помещением главного входа.

«Нельзя курить в лифтах, на детских площадках и так далее. Это логично и справедливо. Не понимаю, почему в кафе нельзя? Во всех кафе были зал для курящих и некурящих. Люди приходят в кафе, чтобы расслабиться, скоротать время, поесть, выпить кофе и покурить. Я ни разу не видел некурящих людей и детей в залах для курящих. Лишать людей выбора, даже выбора - курить или не курить, - это в каком-то смысле все равно, что разрушать основы демократической культуры. Это не только бесполезно, но и крайне неуважительно по отношению к курящим», - убежден Л.Миримский. «А что, если вегетарианцы начнут печатать устрашающие графические изображения с расчлененными трупами животных на палках колбасы?», - добавил он.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение поправки, которая исключает электронные сигареты и кальяны из списка запрещенных к употреблению в общественных местах. Вместо них предлагается запретить курение «заменителей табака».

В пояснительной записке автор отмечает, что в Украине нет абсолютного запрета на оборот табачных изделий и их употребление. При этом государство использует возможность пополнения бюджета за счет поступлений от акцизного сбора. В таких условиях, считает депутат, преследование и ограничение прав на досуг и отдых курильщиков, которые не нарушают прав остальных на чистый воздух, является не только неэтичным со стороны государства, но и нарушающим конституционные принципы.

«Полностью разделяя государственную позицию по пропаганде здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к высшей индивидуальной и общественной ценности, необходимо отметить, что государство при принятии законодательных актов не должно допускать сужения содержания и объема существующих прав и свобод людей, в том числе, тех, которые свободно и осознанно выбрали курение как стиль жизни или элемент досуга и при этом не нарушают права и свободы других людей», - отмечается в пояснительной записке.

При этом изменения в закон не отменяют административного наказания в виде штрафов за курение в общественных местах.