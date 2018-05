В Киев едет близкая подруга Принца

Австралийская певица Кайли МИНОУГ впервые приедет в Киев, чтобы выступить в ходе прямой трансляции одного из телешоу, пишет журнал Weekly.ua.

Для этого выступления она привезет свою команду из 12 танцоров, в сопровождении которых исполнит четыре песни.

Певица решила избежать лирики и отдать предпочтение ритмичным композициям. В частности, прозвучат «Can`t Get You Out Of My Head» и «All The Lovers». Последняя песня ознаменовала ее возвращение на сцену после исцеления от рака в 2007 году.

На сцене «Х-фактора» будет воссоздана атмосфера концертов международного тура певицы под названием «Афродита», который закончился летом. С ним К.МИНОУГ посетила Европу, Америку, Дальний Восток и Австралию. Из стран бывшего СССР она побывала лишь в Литве, Латвии и Эстонии. В Москве и Санкт-Петербурге певица выступала в 2008 г.

Пока остается тайной гонорар певицы, отмечает издание. Но российские промоутеры утверждают, что звезда за часовое выступление получает около 1 млн. долларов.

Сегодня К.МИНОУГ весьма популярна. Футболку с ее именем носила Мадонна, а в друзьях числятся Pet Shop Boys, Принц, Боно.

Билеты на выступление австралийской поп–звезды продаваться не будут. Но можно попасть в массовку на съемках украинского шоу.