Участие в конкурсе принимали представительницы из разных уголков мира.

Вчера, 31 мая, в Индии состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025". Стало известно, кто победил из 108 участниц и какое место получила представительница Украины - Мария Мельниченко.

Как отмечает издание Marca, первое место завоевала представительница Таиланда - 21-летняя Опал Сучате Чуангсри. Она занимается моделингом и учится на факультете Политологии и Международных отношений. Интересно, что девушка стала первой в истории тайской моделью, которая одержала победу в этом конкурсе.

Украинка Мария Мельниченко вошла в топ-8 финалисток и получила второе место среди участниц из Европы. Известно, что 20-летняя девушка является студенткой четвертого курса Государственного налогового университета в Ирпене. Она учится по специальности "Финансы, банковское дело и страхование", а также работает моделью.

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"Украина заняла одно из самых высоких мест в конкурсе "Мисс Мира" среди европейских стран, и мы бесконечно гордимся этим достижением! Искренние поздравления "Мисс Украина 2024" - ты настоящее вдохновение и победительница в наших сердцах", - отметили организаторы конкурса "Мисс Украина".

Напомним, ранее украинская модель стала победительницей конкурса красоты Miss Petite Universe USA 2025.

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