Каллас отметила, что укрепление отношений Китая и РФ Ксигнализирует "о невиданных за 100 лет изменениях и пересмотре глобального порядка безопасности".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразила тревогу по поводу российско-китайских связей на фоне присутствия северокорейских войск в Украине и заявила, что мир должен быть "крайне обеспокоен" отношениями России и Китая.

"Когда Китай и Россия говорят о совместном лидерстве, речь идет о невиданных за 100 лет изменениях и пересмотре глобального порядка безопасности. Мы все должны быть крайне обеспокоены", - сказала Каллас во время "Диалога Шангри-Ла", конференции по глобальной безопасности в Сингапуре, сообщает EuroNews.

Она подчеркнула, что европейская и азиатская безопасность остаются взаимосвязанными, поэтому необходимо защищать международное право, "чтобы не произошло худшего сценария".

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"Это зонтик, который на самом деле защищает, особенно небольшие государства", подчеркнула она.

США предупредили о растущей угрозе со стороны Китая

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил об усилении военного и экономического давления со стороны Китая. Он отметил, что военное вторжение Китая на Тайвань "может быть неизбежным", и поэтому союзникам Америки в Индо-Тихоокеанском регионе надо увеличить расходы на оборону.

Хегсет также выразил желание, чтобы европейские страны тоже увеличили свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, потому что это будет "полезно" для сдерживания Китая. Однако потом добавил, что в первую очередь европейцы должны позаботиться о своем собственном континенте.

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