Такие данные были подтверждены из открытых источников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинских военных за уничтожение четырех тысяч танков РФ с начала полномасштабной войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин в Украине.

"Россия потеряла около 4000 танков во время своей "трехдневной" спецоперации против Украины. Это примерно 20 лет текущего производства. Молодцы и спасибо вам", - написал политик на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что по информации группы Oryx, РФ в течение трех с половиной лет потеряла более 4 тысяч танков, такие данные были подтверждены из открытых источников.

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Военные потери РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в России разбился Ми-8 с боеприпасами, в результате чего погибли пилоты. Отмечается, что авиакатастрофа произошла 23 мая около 14:00 в Орловской области РФ. По информации росСМИ, инцидент произошел в районе населенного пункта Нарышкино Урицкого района.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскрыл безумные потери России в Курской области. По его словам, за время Курской операции ВСУ Россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

"Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши громады", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что РФ почти восстановила потери современных истребителей. Он отметил, что Россия почти не имеет проблем с военными самолетами.

"Россияне не залетают на нашу территорию, у наших истребителей нет возможности вести с ними воздушные бои. Поэтому потери россиян минимальны. В год они теряют 10-12 самолетов, а выпуск самолетов у них, хотя и падает, но очень низкими темпами. Например, с 29 самолетов в 2022 году до где-то 24-26 - в прошлом году. То есть, за эти годы они потери фактически восстановили", - заверил эксперт.

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