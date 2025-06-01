Детектив Бенуа Бланк будет расследовать новое дело.

В прошлом году стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что начинает работу над созданием третьей части хитовой детективной комедии "Достать ножи 3: Проснись, мертвец". А уже сегодня, 1 июня, стала известна дата выхода ленты и опубликован первый тизер.

По словам создателей фильма, это будет рассказ о "самом опасном" деле в карьере блестящего детектива Бенуа Бланка. Однако подробности сюжета пока держатся в тайне. Зрители смогут увидеть ленту уже в этом году, а именно 12 декабря 2025 года.

"Забронируйте дату для просмотра фильма "Достать ножи 3: Проснись, мертвец" - нового детективного фильма о Бенуа Бланка от сценариста и режиссера Райана Джонсона, в котором главные роли исполняют Дэниел Крейг, Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хейден Черч. XII.XII.MXXXV на Netflix", - указано в описании тизера.

Видео дня

Напомним, ранее Netflix представил официальный трейлер третьего сезона сериала "Игра в кальмара". Он выйдет на большие экраны уже в конце июня.

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