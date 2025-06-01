По словам Джоша Сильвермана, нужно быть открытым к неожиданным возможностям.

Если вы хотите сделать успешную и полноценную карьеру, то перестаньте беспокоиться о том, что думают другие люди. Об этом заявил генеральный директор Etsy Джош Сильверман, передает CNBC make it.

Он отметил, что выпускники учебных заведений часто выбирают тот же карьерный путь, что и их друзья, однако это ошибка.

"Вместо этого, специалисты, которые начинают карьеру, должны сделать две простые вещи, чтобы дать старт своей карьере: найти работу, основанную на навыках и интересах, которые вы уже имеете, и быть открытыми к изучению неожиданных возможностей, которые могут изменить ваш путь", - заверил Сильверман.

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Эксперт подчеркнул:

"Для меня самым важным всегда было начать с того, что я с головой погрузился в дело, которое мне очень нравилось и в котором я был достаточно уверен".

В издании напомнили, что карьера Сильвермана имела различные взлеты и падения, прежде чем он стал гендиректором компании Etsy, капитал на рынке которой составляет 5,51 млрд долларов.

Мужчина рассказал, что поступил в Университет Брауна как студент театрального факультета, закончил его со степенью в области госполитики и устроился на работу, отвечая на электронные письма сенатора США Билла Брэдли.

Вне работы Сильверман добровольно брался за другие задачи и искал связи с другими коллегами. Он отметил:

"Я был абсолютной губкой на встречах. Я зависал у кулера с водой, чтобы не пропустить самые интересные разговоры".

Уже через три года на этой должности мужчине предложили присоединиться к консалтинговой практике, которую возглавлял руководитель аппарата Брэдли.

"Интересная возможность работать в совершенно новой отрасли привела Сильвермана в частный бизнес, где он впоследствии возглавил такие компании, как Evite, eBay's Shopping.com и Skype, прежде чем начать работу в Etsy в 2017 году", - добавили в CNBC make it.

В то же время гендиректор Etsy добавил, что желание работать в отрасли, которая вам действительно нравится, не сделает вас сразу успешным.

"Части работы, которые вам меньше всего нравятся, в ретроспективе могут стать теми моментами, которые вы считаете наиболее полноценными для себя - или полезными для вашей карьеры", - сказал он.

Сильверман подытожил:

"Когда я оглядываюсь назад на те периоды моей жизни, которые, с точки зрения ретроспективы, были наиболее полезными, они никогда не были веселыми. Они были сложными, они были напряженными. Были времена, когда я смотрел неудачам прямо в лицо... Именно в те времена я научился больше всего, и это то, что я сейчас больше всего ценю".

Другие советы экспертов

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