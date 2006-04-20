Банк “Хрещатик” выпустит облигаций на 100 миллионов, не меньше

Банк «Хрещатик» планирует в 2006 году провести выпуск облигаций на сумму, минимум, 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас мы планируем выпустить облигации, и сумму сейчас определяем, но то, что она не будет меньше 100 млн. грн. это очевидно», - сказал Д.ГРИДЖУК.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года.

Финансовый результат банка «Хрещатик» по итогам первого квартала 2006 года составил 6,222 млн. грн.

Кредитно-инвестиционный портфель банка на 1 апреля т.г. составлял 1,926 млрд. грн., активы - 3,158 млрд. грн., балансовый капитал - 236,112 млн. грн, объем привлеченных средств юридических лиц - 1,943 млрд. грн., физических лиц - 566,786 млн. грн.

На сегодня контрольный пакет акций банка (51,16%) принадлежит Киевсовету.