5 приоритетов образования от министра-социалиста

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО назвал 5 приоритетных направлений совершенствования образовательной системы в Украине на протяжении года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Луцке.

По его словам, в планах Минобразования - на протяжении года проверить высшие учебные заведения разных форм собственности на предмет качественного предоставления образовательных услуг. Как отметил С.НИКОЛАЕНКО, «не может преподаватель, который имеет право учить младших специалистов, готовить магистров!».

Вторым заданием, которое ставит перед собой министерство, будет демократизация в учебных заведениях, то есть трудовые коллективы смогут сами избирать руководство школы, колледжа или университета.

Следующим по важности С.НИКОЛАЕНКО назвал вопрос социальной защиты педагогов. Он сказал, что в Украине должна работать схема «счастливый учитель – счастливый ученик – счастливые родители». К началу нового года заработная плата учителя в средней школе должна достичь не менее 900 грн., а преподавателя вуза – около 1500 тыс. грн. Обеспечение жильем педагогов тоже будет на контроле министерства. Относительно Волыни, то сейчас 523 учителя ждут жилья.

Четвертым и пятым пунктами является «гражданская концепция национального воспитания и инновационное развитие знаний, потому что без нового нет качественного», - отметил С.НИКОЛАЕНКО.