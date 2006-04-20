Министр аграрной политики Украины Александр БАРАНОВСКИЙ прогнозирует через 3-4 года упадок молочной отрасли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Полтаве А.БАРАНОВСКИЙ сказал, что в Украине через 3-4 года некому будет поставлять молоко на молокозаводы, т. к. предприятия закупают его у населения, а люди стареют, и количество коров у них уменьшается.

По его словам, закупаемое у населения молоко низкого качества, и после вступления Украины во Всемирную торговую организацию нашему государству запретят производить из такого молока продукцию.

«В данной ситуации нам стоит идти по пути России и Беларуси, где усиленными темпами строят крупные животноводческие комплексы», - заявил министр.